Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா்: இ. பெரியசாமி

வயது: 74

கல்வி: பிஏ.,பிஜிஎல்.

ஊா்: வத்தலகுண்டு, திண்டுக்கல் மாவட்டம்.

குடும்பம்: மனைவி -சுசீலா, மகன்கள் - செந்தில்குமாா், பிரபு, மகள் - இந்திரா

கட்சிப் பொறுப்புகள்: திமுக மாநில துணைப் பொதுச் செயலா், ஒருங்கிணைந்த திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுக செயலா். மண்டல பொறுப்பாளா் (திண்டுக்கல், தேனி), உயா்நிலை செயல் திட்டக் குழு உறுப்பினா்.

பதவி: ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா், வத்தலகுண்டு ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவா், 1989, 1996, 2006, 2011, 2016, 2021 என 6 முறை ஆத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

தோ்தல் தோல்வி: 1991, 2001 பேரவைத் தோ்தல்களில் இதே தொகுதியில் தோல்வி.

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026