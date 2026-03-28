வேடசந்தூா் அதிமுக வேட்பாளர்!
பா.பரமசிவம்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:14 am
பெயா்: விபிபி. பரமசிவம்
வயது: 46
கல்வி: எம்பிபிஎஸ்., டி.ஆா்தோ.,டி.என்.பி.ஆா்தோ.,
ஊா்: வெல்லம்பட்டி, திண்டுக்கல்.
தொழில்: மருத்துவா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: மாவட்ட மருத்துவரணி துணைச் செயலா், திண்டுக்கல் மாவட்ட அதிமுக துணைச் செயலா், இளைஞா், இளம் பெண்கள் பாசறை மாநிலச் செயலா்.
பதவி: 2016-2021 வரை வேடசந்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா். 2021 பேரவைத் தோ்தலில் இதே தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா்.
