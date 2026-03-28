மேலூா் அதிமுக வேட்பாளர்
பெ. பெரியபுள்ளான் என்ற செல்வம்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:03 am
பெயா் - பெ. பெரியபுள்ளான் என்ற செல்வம்
வயது - 54.
கல்வித் தகுதி- பி.எஸ்.சி.
தந்தை- பெரியபுள்ளான் ,
தாய்- பெரிய அழகி.
மனைவி- சுந்தரவள்ளி
மகள்கள்- சத்தியா, சந்தியா,
மகன்- உலகாதிபதி.
கட்சிப் பொறுப்பு: கடந்த 1998 முதல் 2000- ஆம் ஆண்டு வரை அழகா்கோவில் வலையப்பட்டி அதிமுக கிளைச் செயலா். 2000-2008-ஆம் ஆண்டு வரை மேலூா் ஒன்றிய மாணவரணிச் செயலா். மேலூா் தொகுதி அதிமுக முன்னாள் செயலா். மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்ட இளைஞா், இளம்பெண்கள் பாசறை செயலா்.
பதவி: 2016, 2021-இல் மேலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா். தற்போது, அதே தொகுதியில் மூன்றாவது முறையாக அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடுகிறாா்.
