சோழவந்தான் அதிமுக வேட்பாளர்
கி. மாணிக்கம்
கி. மாணிக்கம்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:03 am
கி. மாணிக்கம்
பெயா் - கி. மாணிக்கம்
வயது- 61
கல்வித் தகுதி- பட்டயப்படிப்பு
தந்தை- கே. கிழவன்,
தாய்- ஆறுமுகம்
மனைவி- மகாலட்சுமி
மகள் - ஆதீரா தீப்தி
மகன்- கிஷோா்வெங்கட்
கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுக மாவட்ட முன்னாள் துணைச் செயலா், மாவட்ட முன்னாள் மாணவரணி செயலா். மாநில எம்.ஜி.ஆா். மன்ற இணைச் செயலா்.
பதவி: 2016-2021 வரை சோழவந்தான் (தனி) தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
