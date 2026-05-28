Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
திண்டுக்கல்

ரோஜா, காய்கறி தோட்டம் அமைத்தவா்களுக்கு பரிசு

கொடைக்கானல் தனியாா் தோட்டங்களில் ரோஜாத் தோட்டம், காய்கறித் தோட்டம் வளா்த்தலுக்கான முதலிடத்தை பெற்றவருக்கு பரிசு வழங்கிய சுற்றுலாத் துறை அலுவலா் கோவிந்தராஜ்.

News image

கொடைக்கானல் தனியாா் தோட்டங்களில் ரோஜாத் தோட்டம், காய்கறித் தோட்டம் வளா்த்தலுக்கான முதலிடத்தை பெற்றவருக்கு பரிசு வழங்கிய சுற்றுலாத் துறை அலுவலா் கோவிந்தராஜ்.

Updated On :29 மே 2026, 2:13 am IST

Chennai

கொடைக்கானலில் காய்கறித் தோட்டம்,ரோஜாத் தோட்டம் சிறப்பாக அமைத்தவருக்கு வியாழக்கிழமை பரிசு வழங்கப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானலில் 63-ஆவது மலா்க்கண்காட்சியை முன்னிட்டு தோட்டக்கலைத் துறை. மலைப் பயிா்கள் துறை சாா்பில் காய்கறித் தோட்டங்கள், மலா்த் தோட்டங்கள், பழத் தோட்டங்கள் அமைத்தவா்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

நிகழாண்டில் தனியாா் நிறுவனங்கள் சாா்பில் கொடைக்கானல், அப்சா்வேட்டரி, செண்பகனூா்,பிரகாசபுரம், பாக்கியபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 2 ஏக்கா் முதல் 3 ஏக்கா் வரை காய்கறித் தோட்டங்கள், மலா்த்தோட்டங்கள்,பழத் தோட்டங்கள் அமைத்து சிறப்பாக பல்வேறு தனியாா்கள் பராமரித்து வந்தனா். இவற்றை தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரிகள் பாா்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தியதில் அப்சா்வேட்டரியிலுள்ள சேவியா் பிரிட்டோ என்பவரின் தோட்டத்தில் ரோஜாத் தோட்டம், காய்கறித் தோட்டம் சிறப்பான முறையில் அமைத்ததற்கு முதல் பரிசுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

இந்த நிலையில், பிரையண்ட் பூங்காவில் நடைபெற்ற பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சேவியா் பிரிட்டோவுக்கு சுற்றுலாத் துறை அலுவலா் கோவிந்தராஜ் பரிசும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கினாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த அலுவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

மலா்க் கண்காட்சி: வென்றவா்களுக்கு பரிசு

மலா்க் கண்காட்சி: வென்றவா்களுக்கு பரிசு

ஒசூரில் தக்காளி கிலோ ரூ.60-க்கு விற்பனை

ஒசூரில் தக்காளி கிலோ ரூ.60-க்கு விற்பனை

உதகையில் ரோஜா கண்காட்சி கோலாகலமாக தொடக்கம்

உதகையில் ரோஜா கண்காட்சி கோலாகலமாக தொடக்கம்

உதகையில் 21-ஆவது ரோஜா கண்காட்சி இன்று தொடக்கம்

உதகையில் 21-ஆவது ரோஜா கண்காட்சி இன்று தொடக்கம்

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK