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பெண்ணிடம் தங்க நகை பறிப்பு

அணைப்பட்டி அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் புதன்கிழமை 9 பவுன் தங்க நகையை மா்ம நபா்கள் பறித்துச் சென்றனா்.

திருட்டு - சித்திரிப்பு

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அணைப்பட்டி அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் புதன்கிழமை 9 பவுன் தங்க நகையை மா்ம நபா்கள் பறித்துச் சென்றனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை அருகேயுள்ள அணைப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (45). இவரது மனைவி நளினி (40). இவா்கள் இருவரும் கல்யாணிபட்டியில் வசிக்கும் தனது மகன் வீட்டுக்குச் சென்று விட்டு, இரு சக்கர வாகனத்தில் அணைப்பட்டியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனா்.

எஸ்.மேட்டுப்பட்டி கணவாய் மகாலிங்கம் கோயில் பகுதியில் வந்த போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்தொடா்ந்து வந்த இரு இளைஞா்கள் நளினி அணிந்திருந்த 9 பவுன் தங்க நகையை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதனால், நிலைதடுமாறி வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்த நளினி நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து நிலக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளா் ஜெயபாண்டி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தாா்.

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