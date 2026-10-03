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வன விலங்குகளை வேட்டையாடியவா் கைது

சிறுமலையில் நாட்டுத் துப்பாக்கியை பயன்படுத்தி வன விலங்குளை வேட்டையாடியவரை வனத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

கைது

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சிறுமலையில் நாட்டுத் துப்பாக்கியை பயன்படுத்தி வன விலங்குளை வேட்டையாடியவரை வனத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், சிறுமலையில் வன விலங்குகளை வேட்டையாடுவதாக வனச் சரகா் சுரேஷூக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அவரது தலைமையில் வனவா் சங்கா், வனக் காவலா்கள் பாா்த்திபன், திலகா் உள்ளிட்டோா் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது தென்மலையிலுள்ள தனியாா் தோட்டத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், காட்டுமாடு, காட்டுப் பன்றி ஆகியவற்றின் தலை, எலும்புகள், இறைச்சி வெட்டப் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டை, கத்தி உள்ளிட்டவற்றை கைப்பற்றினா். இதுதொடா்பாக அங்கு பணியிலிருந்த கம்பம் மெட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த தாமஸ் மகன் பிஜூ தாமஸ் (38) என்பவரிடம் வனத் துறையினா் விசாரித்தனா். அதே தோட்டத்தில் நாட்டுத் துப்பாக்கி, காலி தோட்டா ஆகியவற்றையும் வனத் துறையினா் பறிமுதல் செய்தனா். இதையடுத்து பிஜூ தாமசை வனத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

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