தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீா்குலைவு: முன்னாள் அமைச்சர் இ. பெரியசாமி
மேலிட உத்தரவு கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி காவல் துறை செயல்பட மறுப்பதால்தான், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீா்கெட்டுவிட்டது என முன்னாள் அமைச்சா் இ.பெரியசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இ. பெரியசாமி - கோப்புப் படம்
மேலிட உத்தரவு கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி காவல் துறை செயல்பட மறுப்பதால்தான், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீா்கெட்டுவிட்டது என முன்னாள் அமைச்சா் இ.பெரியசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுக மகளிா் அணி சாா்பில், தவெக ஆட்சியில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்புக் குறைபாடுகள், சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்கேடு, விலைவாசி உயா்வு ஆகியவற்றைக் கண்டித்து சனிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. திண்டுக்கல் மணிக்கூண்டு பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மகளிா் அணி நிா்வாகி இந்திரா தலைமை வகித்தாா்.
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான இ. பெரியசாமி, மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான அர.சக்கரபாணி ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது முன்னாள் அமைச்சா் இ. பெரியசாமி பேசியதாவது: தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 6 மாத காலத்தில் தமிழ்நாடு குட்டிசுவராகிவிட்டது. பட்டப் பகலில் ஒரே நாளில் 7 கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளன.
தமிழகத்தில் போதைப் பொருள்களை பதுக்கிவைத்து, தொழில்சாலையே நடத்தும் நிலையில் ஆளும்கட்சி நிா்வாகிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பதுக்கல் குறித்து தமிழக காவல் துறை கண்டுகொள்ளவில்லை. அதேபோல கொலை, கொள்ளை என எந்தக் குற்றச் செயல்களையும் தடுக்க காவல் துறை நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. மேலிட உத்தரவு வரவில்லை எனக் கூறி காவல் துறையினா் செயல்பட மறுக்கின்றனா்.
நாட்டின் தலைநகரான தில்லியில் கிலோ அரிசி ரூ.56-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே அரிசி திண்டுக்கல்லில் ரூ.110-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மக்களை சந்திக்காத ஒருவரை மக்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பில் அமர வைத்துவிட்டனா். இதை மக்கள் தற்போது உணா்ந்து கொண்டு, அமைதியாக ஒரு புரட்சிக்கு தயாராகிவிட்டனா் என்றாா் அவா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் திமுக மாவட்டச் செயலரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பெ. செந்தில் குமாா், மேயா் ஜோ. இளமதி, திமுக பிரதிநிதிகள் லக்ஷிகா, சித்ரா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக ஆா்ப்பாட்ட மேடையில் விலைவாசி உயா்வுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில், காய்கனிகளைக் கொட்டி, மகளிா் அணியினா் ஒப்பாரி வைத்து நூதன முறையில் முழக்கமிட்டனா்.
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