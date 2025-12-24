எம்.ஜி.ஆா். நினைவு நாள்: அதிமுகவினா் மரியாதை
மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆரின் நினைவு நாளையொட்டி, மதுரை, இதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைகளுக்கு புதன்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சாா்பில், மாங்குளத்தில் எம்.ஜி.ஆா். நினைவு நாள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதற்கு கட்சியின் ஒன்றியச் செயலா் ஏ.காா்த்திகேயன் தலைமை வகித்தாா். கட்சியின் அமைப்புச் செயலரும், மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலருமான வி.வி.ராஜன் செல்லப்பா எம்.ஜி.ஆா். உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். பிறகு, அன்னதானம் வழங்கும் பணியை அவா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இதில் கட்சியின் மாநில வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச் செயலா் மகேந்திரன், பகுதி செயலா் செந்தில்குமாா், நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை மாநகா் மாவட்ட அதிமுக சாா்பில் கே.கே. நகரில் உள்ள எம்.ஜி.ஆா். சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதற்கு கட்சியின் மாவட்டத் துணைச் செயலா் ராஜா தலைமை வகித்தாா். கட்சி நிா்வாகிகள், துணை அமைப்புகளின் பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
கோ.புதூா், தல்லாகுளம் உள்பட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் எம்.ஜி.ஆரின் உருவப் படங்கள் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. பொதுமக்கள் மரியாதை செலுத்தினா்.
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த பசுமலையில் மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சாா்பில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.வி.ராஜன்செல்லப்பா தலைமையில் எம்.ஜி.ஆரின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பிறகு, அன்னதானம் வழங்கும் பணியை அவா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இதில் பகுதிச் செயலா் பன்னீா்செல்வம், ஒன்றியச் செயலா்கள் கோட்டைகாளை, பாா்த்திபராஜா, பகுதி துணைச் செயலா் அழகுராஜா, வட்டச் செயலா் பொன்.முருகன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருப்பரங்குன்றம் 16 கால் மண்டபம் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு அதிமுக இளைஞா் அணி மாவட்டச் செயலா் எம்.ரமேஷ் தலைமையில் எம்.ஜி.ஆரின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பின்னா், பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இதில் ஒன்றியச் செயலா் முருகன், இலக்கிய அணி மாவட்டச் செயலா் ப.மோகன்தாஸ், வட்டச் செயலா்கள் நாகரத்தினம், முத்துக்குமாா், ஜெயகல்யாணி, தவிடன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.