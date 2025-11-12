மதுரை
கே.எல்.என். பொறியியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
மதுரை அருகேயுள்ள கே.எல்.என். பொறியியல் கல்லூரியில் ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் கீழ் இன்ஃபோசிஸ் வேலைவாய்ப்பு முகாம் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
மதுரை அருகேயுள்ள கே.எல்.என். பொறியியல் கல்லூரியில் ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் கீழ் இன்ஃபோசிஸ் வேலைவாய்ப்பு முகாம் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
மதுரை மண்டல அளவில் நடைபெறும் இந்த முகாமில் திருச்சி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் இருந்து சுமாா் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனா். தொழில் நுட்பம், பொறியியல் துறைகளில் பெண்களை அதிகாரப்படுத்தும் வகையில் நடைபெறும் இந்த முகாம் வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 14) வரை நடைபெறுகிறது.
முகாமில், பொறியியல் கல்லூரி நிரிவாகிகள், பேராசிரியா்கள், மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.