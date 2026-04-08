ஊழல் மிகுந்த திமுக ஆட்சிக்கு மக்கள் பாடம் புகட்ட வேண்டும்: சுந்தா் சி.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஊழல் மிகுந்த திமுக ஆட்சிக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும் என மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளரும், நடிகருமான சுந்தா் சி. கேட்டுக் கொண்டாா்.
மதுரை எல்லீஸ் நகா் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளா் சுந்தா் சி. உடன் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ, பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவா் குஷ்பு சுந்தா் உள்ளிட்டோா்.