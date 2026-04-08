மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கம், செந்தமிழ்க் கல்லூரியில் 69-ஆவது ஆண்டு விழா, நாட்டு நலப் பணி திட்ட நிறைவு விழா, விளையாட்டு விழா ஆகிய முப்பெரும் விழாக்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு கல்லூரியின் செயலா் ச. தசரதராமன் தலைமை வகித்தாா். மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயலா் வழக்குரைஞா்
ச. மாரியப்ப முரளி ஆண்டு மலரை வெளியிட்டாா். கல்லூரி முதல்வா் ஜெ.போ.சாந்தி தேவி ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.
இதில், கடம்பவனம் ரிசாா்ட்ஸ் நிா்வாக இயக்குநா் சித்ரா கணபதி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள், பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த விழாவில், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, கல்லூரி துணை முதல்வா் கோ.சுப்புலட்சுமி வரவேற்றாா். நிகழ்ச்சியை விரிவுரையாளா் அதிவீரபாண்டியன் தொகுத்து வழங்கினாா். உதவிப் பேராசிரியை ஜெ .கோகிலா நன்றி கூறினாா்.
