மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
மதுரை மாநகராட்சியின் 5 மண்டலங்களில் மொத்தம் 100 வாா்டுகள் உள்ளன. இந்தப் பகுதிகளில் தினசரி முதல் நிலை குப்பைகளை சேகரிக்க 435 இலகு ரக வாகனங்கள், 241 மின்கல வாகனங்கள், 313 மோட்டாா் பொருத்திய மூன்று சக்கர வாகனங்கள் உள்ளன.
இதேபோல, இரண்டாம் நிலை குப்பைகளைச் சேகரிக்க 15 காம்பேக்டா், 11 டம்பா் பிளேசா், 7 டிப்பா் லாரிகள், 4 மண் கூட்டும் இயந்திரம் ஆகியவற்றின் மூலம் தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதில், மாநகராட்சிப் பணியாளா்கள், வெளிப் பணி, தனியாா் முகமை மூலம் தினசரி சுமாா் 4 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோா் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
மாநகராட்சிப் பகுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு முதல் நிலை, இரண் டாம் நிலை சேகரிப்புகள் மூலம் 916 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு, வெள்ளைக்கல் குப்பைக் கிடங்குக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இங்கு குப்பைகளை சேகரிக்கும் தொழிலாளா்களுக்கும், ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கும் இடையே ஊதியம் வழங்கல், முறையான பணி ஒதுக்கீடு பின்பற்றாதது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மோதல் போக்கு நீடித்தது. இதற்காக தூய்மைப் பணியாளா்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களையும் நடத்தினா். இதனால், குறைந்த அளவிலான பணியாளா்கள் மூலம் மாநகரப் பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் நேரடியாக வெள்ளைக்கல் குப்பைக் கிடங்குக்கு கொண்டு செல்லப்படாமல், கூடல் நகா், தத்தனேரி, மதுரை- திருச்சி நான்கு வழிச்சாலை, காளவாசல் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் கொட்டப்பட்டு, மற்றொரு நாளில் அங்கிருந்து வெள்ளைக்கல்லுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இதையடுத்து, இந்தக் குப்பைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கொட்டப்படுவதாகக் கூறி அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதன் விளைவாக அந்த இடங்களில் தற்போது குப்பைகள் கொட்டப்படுவதில்லை. தற்போது, சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் நேரடியாக வெள்ளைக்கல் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. நீண்ட தொலைவு என்பதால் இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குப்பைகள் அகற்றப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகள் முழுவதும் தேங்கிய குப்பைகள் அகற்றப்பட வில்லை. இதனால், துா்நாற்றம் வீசுவதாகவும், தொற்று நோய் பரவுவதாகவும் பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவித்தனா். மேலும், தினசரி வீடுகளுக்கே வந்து குப்பைகள் சேகரிக்கும் பணியாளா்கள் பணிக்கு வராததால் பெரும்பாலான வீடுகளில் குப்பைகள் தேங்கி கிடப்பதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து அவா்கள் மேலும் கூறியதாவது:
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கடந்த 4 நாள்களாக குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் உள்ளன. குறிப்பாக, மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் பகுதிகள், மாசி வீதிகள், பெரியாா் பேருந்து நிலையம், வெளி வீதிகள், கீழவாசல், விளக்குத் தூண், பழங்காநத்தம், மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம், செல்லூா், குலமங்கலம் சாலை, கோரிப்பாளையம், சிம்மக்கல், கே.கே. நகா், தல்லாகுளம், கோ. புதூா், லூா்து நகா், மூன்று மாவடி, சா்வேயா் காலனி, தாமரைத் தொட்டி, அழகா்கோவில் சாலை, ஆயுதப்படை குடியிருப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள குப்பைகள் அகற்றப்பட வில்லை.
பொலிவுறு நகா் திட்டத்தின் கீழ் மதுரையை தூய்மை நகரமாக மாற்றும் வகையில் தெருக்களில் ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்ட பெரிய குப்பைத் தொட்டிகளை மாநகராட்சி நிா்வாகம் அகற்றியது. தினசரி பணியாளா்களே வீடுகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று குப்பைகளை அகற்றும் பணி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது, பணியாளா்கள் முறையாக குப்பைகளை வீடுகளில் பெறுவதில்லை. முன்பெல்லாம், வீடுகளில் சோ்ந்த குப்பைகள் அந்தந்த பகுதிகளில் வைக்கப்பட்ட பெரிய குப்பைத் தொட்டியில் கொட்டப்பட்டன. ஆனால், தற்போது அந்தத் தொட்டி அகற்றப்பட்டதால் வீடுகளில் தேங்கும் குப்பைகளை தெருக்களில் கொட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால், சாலைகள் முழுவதும் குப்பைகள் தேங்கி சுகாதாரக் கேட்டை ஏற்படுத்துகின்றன.
வருகிற ஏப். 23- ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்பாளா்கள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். ஆனால், குப்பைகளை அகற்ற எந்தக் கட்சி வேட்பாளரும் வலியுறுத்தவில்லை.
மாநகராட்சி நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மதுரை மாநகரம் முழுவதும் ஆங்காங்கே தேங்கிய குப்பைகளை அகற்ற முன் வர வேண்டும் என்றனா்.
இதுபற்றி மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலா் ஒருவா் கூறியதாவது :
மதுரை மாநகராட்சி முழுவதும் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படுகின்றன. அரசு விடுமுறை என்பதால் கடந்த சில தினங்களாக ஒரு சில பகுதிகளில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் உள்ளன. விரைவில் குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
மதுரை கோ. புதூா் அழகா்நகா் 5-ஆவது தெரு பகுதியில் தேங்கியுள்ள குப்பைகள்.
