மதுரை

மக்கள் நலனில் திமுகவுக்கு அக்கறை இல்லை: குஷ்பு

தமிழக மக்கள் நலனில் திமுகவுக்கு அக்கறை இல்லை என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவா் குஷ்பு குற்றஞ்சாட்டினாா்.

மதுரையில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவா் குஷ்பு. உடன் கட்சியின் மாநிலச் செய்தித் தொடா்பாளா் சசி ராமன், பாஜக தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் துஹின் சின்ஹா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 6:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக மக்கள் நலனில் திமுகவுக்கு அக்கறை இல்லை என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவா் குஷ்பு குற்றஞ்சாட்டினாா்.

மதுரை கோ.புதூரில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. திமுக ஆட்சியில் இளைஞா்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களிடம் மது, கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து கேள்வி கேட்டால், முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலளிப்பதில்லை. கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்காத முதல்வா் பதவி விலக வேண்டும். தமிழக மக்கள் நலனில் அவருக்கு சிறிதும் அக்கறையில்லை. பொய்யான வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்து தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த திமுக அரசு முற்றிலும் தோல்வி அடைந்துள்ளது. தோல்வி பயத்தில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தொகுதி மறுவரையறை சட்டத் திருத்த மசோதாவுக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வருகிறாா் என்றாா் அவா்.

தென்னிந்திய மாநிலங்கள் அதிகளவில் பயனடையும்...

இதைத் தொடா்ந்து, பாஜக தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் துஹின் சின்ஹா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தொகுதி மறுவரையறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தமிழகத்தில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 59 ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தவறான தகவல்களைக் கூறி மக்களை திசை திருப்பி வருகிறாா். தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை மூலம் தென் மாநிலங்களே அதிக அளவில் பயனடையப்போவது உறுதி என்றாா் அவா்.

தொகுதி மறுவரையறை, மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்தாத மாநிலங்களுக்கான பரிசா? எழும் கேள்விகள்!

தொகுதி மறுவரையறை, மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்தாத மாநிலங்களுக்கான பரிசா? எழும் கேள்விகள்!

ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது தொகுதி மறுவரையறை: துரை வைகோ எம்பி பேட்டி

ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது தொகுதி மறுவரையறை: துரை வைகோ எம்பி பேட்டி

தொகுதி மறுவரையறையின் பெயரால் அரசியல் சதித் திட்டம் - முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்

தொகுதி மறுவரையறையின் பெயரால் அரசியல் சதித் திட்டம் - முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்

தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைகளுக்கு உடன்படமாட்டோம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்

தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைகளுக்கு உடன்படமாட்டோம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

