Dinamani
தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புஇலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்தமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைவாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 3 மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுசட்டவிரோத குடியேற்றத்தைத் தடுக்க பிரிட்டன்-பிரான்ஸ் 3 ஆண்டு ஒப்பந்தம்இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றிஈரானுக்குப் பயணிக்க வேண்டாம்! இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்15 ஆண்டுகளாக துரோகமிழைக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமர் மோடிதமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை!
/
மதுரை

மதுரை மாவட்டத்தில் 80.47 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு!

மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 80.47 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

News image

வாக்காளர் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் வியாழக்கிழமை காலை முதல் முற்பகல் வரை விறுவிறுப்பான வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. பிறகு, மாலை 4.30 மணிக்கு மேல் 6 மணி வரை வாக்குப் பதிவு விறுவிறுப்படைந்தது.

மாலை 5 மணி வரை மாவட்டத்தில் 77.89 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் அதிகாரப்பூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வாக்குப் பதிவின் நிறைவில் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 80.47 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன்படி, தொகுதிவாரியான வாக்குப் பதிவு சதவீதம்:

சோழந்தான் (தனி) - 87.10, திருமங்கலம் - 86.78, மேலூா் - 82.23, திருப்பரங்குன்றம் - 81.35, மதுரை கிழக்கு - 79.79, மதுரை தெற்கு - 78.26, மதுரை மேற்கு - 77.79, மதுரை மத்தியம் - 73.81, மதுரை வடக்கு - 72.63.

இருப்பினும், இறுதி வாக்குப் பதிவு சதவீதம் குறித்த அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பை இரவு 10 மணி வரை மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிடவில்லை.

தொடர்புடையது

திருப்பூா் மாவட்டத்தில் 88.28 சதவீத வாக்குப் பதிவு

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

22 ஏப்ரல் 2026