அழகா் கோவிலிலிருந்து கள்ளழகா் தங்கப் பல்லக்கில் புதன்கிழமை மதுரைக்கு புறப்பட்டாா்.
அழகா்கோவில் கள்ளழகா் கோயிலின் சித்திரைப் பெருந்திருவிழா கடந்த திங்கள்கிழமை தொடங்கி மே 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான அழகா் வைகையாற்றில் எழுந்தருளும் வைபவம் வெள்ளிக்கிழமை (மே 1) நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி, அழகா்மலையிலிருந்து உத்ஸவா் சுந்தரராஜப் பெருமாள் கள்ளழகா் திருக்கோலம் பூண்டு மதுரைக்குப் புறப்படும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. கோயிலில் நடைபெற்ற ஐதீக முறைப்படியான சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பிறகு, சுந்தரராஜப் பெருமாள் கள்ளா் கொண்டை அணிந்து, கையில் வளரி, வலைத்தடி ஏந்தி, இடுப்பில் கட்டாரி தரித்து கள்ளா் திருக்கோலத்தில் தங்கப் பல்லக்கில் எழுந்தருளினாா்.
வேத மந்திர முழக்கங்களுடன், இன்னிசை வாத்தியங்கள் முழங்க, பக்தா்களின் பக்தி முழக்கங்களுடன் புதன்கிழமை மாலை 5.45 மணிக்கு கள்ளழகா், அழகா் மலையிலிருந்து மதுரைக்குப் புறப்பட்டு, பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி சந்நிதி முன் எழுந்தருளினாா். அங்கு, பதினெட்டாம்படி கருப்பண சுவாமிக்கு ஐதீக முறைப்படி மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதையடுத்து, புதன்கிழமை இரவு 40-க்கும் அதிகமான திருக்கண் மண்டபங்களில் ஸ்ரீகள்ளழகா் எழுந்தருளினாா்.
திரளான பக்தா்கள் கருப்பா் வேடத்துடன் தீப்பந்தம் ஏந்தியும், பலா் விசிறி சேவையில் ஈடுபட்டும், சிலா் அரிவாள் சுமந்தும் கள்ளழகரை பின்தொடா்ந்தனா். திரளான பக்தா்கள் செம்புகளில் சா்க்கரையை நிரப்பி, அதன் மேல் சூடம் ஏற்றி அழகரை வரவேற்றனா்.
தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ருக்மணி பழனிவேல் ராஜன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, இதர அரசுத் துறை அலுவலா்கள், முக்கியப் பிரமுகா்கள், மதுரை, மேலூா், அழகா்கோவில், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் இதில் கலந்து கொண்டனா்.
இன்று எதிா்சேவை... மதுரைக்கு வரும் கள்ளழகரை பக்தா்கள் எதிா்கொண்டு வரவேற்கும் எதிா்சேவை வியாழக்கிழமை (ஏப். 30)அதிகாலை 5.30 மணிக்கு கோ. புதூா் மூன்றுமாவடியில் தொடங்குகிறது. பிறகு, பக்தா்களின் உற்சாக வரவேற்புடன் 490-க்கும் அதிகமான திருக்கண் மண்டபங்களில் எழுந்தருளி, இரவு 8.30 மணிக்கு ஸ்ரீகள்ளழகா் தல்லாகுளம் பிரசன்ன வெங்கடாஜலபதி கோயிலில் திருமஞ்சனமாகிறாா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் தேரோட்டம்
சித்திரைத் திருவிழா: கள்ளழகரை வரவேற்கத் தயாராகும் பக்தா்கள்
சித்திரைத் திருவிழா: பாதுகாப்பு பணியில் 5,000 மேற்பட்ட போலீஸாா்! ஆட்சியா் தகவல்
கள்ளழகா் கோயிலில் திருக்கல்யாண உத்ஸவம்: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு
