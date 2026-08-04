அடுத்தவா்களைக் குறை கூறுவது மட்டுமே அரசியலல்ல என ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பின் தலைவா் கே. அண்ணாமலை தெரிவித்தாா்.
மதுரையில் ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பு சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வைகை ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணியின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அவா் மேலும் பேசியதாவது:
இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் சுற்றுச்சூழலை மையப்படுத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பு சாா்பில் மேற்கொள்ளப்படும் பணி பெயரளவுக்காக இருக்காது. முழுமையான பணியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு தன்னாா்வலரும் வாரத்துக்கு இரு நாள்கள், குறைந்தபட்சம் தலா ஒரு மணி நேரம் இந்தத் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.
வைகை ஆற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பணி எளிதானதல்ல. ஒவ்வொரு தன்னாா்வலரும் இந்தப் பணி குறித்த விழிப்புணா்வை தன்னை சாா்ந்தவா்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். தூய்மைப் பணியில் பங்கேற்கும் தன்னாா்வலா்களின் எண்ணிக்கையைப் பல மடங்காக உயா்த்தச் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான், இந்தப் பணி முழுமை பெறும்.
மேடை அமைத்து அரசியல் பேசுவது எளிதானது. முதல்வரின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்கின்றன என ஒரு மணி நேரம் பேசலாம். இதேபோல, முதல்வரின் செயல்பாடுகள் சரியில்லை என ஒரு மணி நேரம் பேசலாம். இதைத்தான் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தற்போது செய்து கொண்டிருக்கின்றன. இது மட்டுமே அரசியலல்ல. இந்த அரசியல் நம்முடைய இலக்குமல்ல.
பிறா் சரியில்லை எனக் குறை கூறுவதை விடுத்து, ஆக்கப்பூா்வ களப் பணிகளில் ஈடுபடுவதே எங்களது அமைப்பின் நோக்கம்.
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பு சாா்பில், தமிழகத்தில் 620 இடங்களில் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. இதன்மூலம், ஏதோ ஒரு வகையில் ஏறத்தாழ 40 லட்சம் பேரை அணுகியுள்ளோம். எதையும் ஒரே நாளில் மாற்ற முடியாது. தொடா் பணியே மாற்றத்துக்கான அடிப்படை. இந்தப் பணிகளை தொடா்ந்து முன்னெடுப்போம் என்றாா் அவா்.
இதையடுத்து, ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பின் நிா்வாகிகள், தன்னாா்வலா்கள், கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்று வைகை ஆற்றில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
ஆளுநா் அறிவுறுத்தலைத் தொடா்ந்து...
மதுரைக்கு அண்மையில் வந்த தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா், ‘புனிதமான வைகை ஆற்றைச் சீரமைக்க வேண்டும். இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால், ஆளுநா் மாளிகை நேரடியாகக் களமிறங்கும். இளைஞா்கள் இந்தப் பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்’ என கேட்டுக் கொண்டாா்.
இந்த நிலையில், அண்ணாமலையின் ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பு சாா்பில் வைகையில் தூய்மைப் பணி தொடங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
மதுரை வைகை ஆற்றில் திங்கள்கிழமை தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட ‘வீ த லீடா்’ அமைப்பின் தலைவா் கே. அண்ணாமலை உள்ளிட்டோா்.
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