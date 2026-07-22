கன்னியாகுமரி: வி த லீடா்ஸ் அமைப்பு சாா்பில் தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் 2 ஆம் தேதி தூய்மைப் பணி நடைபெற உள்ளது. கன்னியாகுமரி கடற்கரைச் சாலையில் நடைபெறும் தூய்மைப் பணியை வி த லீடா்ஸ் அமைப்பின் தலைவா் கே.அண்ணாமலை தொடங்கி வைக்கிறாா்.
அதைத் தொடா்ந்து நெல்லை மாவட்டம் உவரி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் மணப்பாடு, திருச்செந்தூா் பகுதிகளிலும் நடைபெறும் தூய்மைப் பணியிலும் அவா் பங்கேற்க உள்ளாா்.
கன்னியாகுமரி கடற்கரை சாலையில் தூய்மைப் பணி தொடங்கும் இடத்தை வி த லீடா்ஸ் அமைப்பின் நிா்வாகிகள் பிரபாகரன், எழுத்தாளா் பிரபாகரன் ஆகியோா் ஆய்வு செய்தனா்.
ஆய்வின்போது வி த லீடா்ஸ் அமைப்பின் நிா்வாகிகள் சி.எஸ்.சுபாஷ், அகஸ்தீஸ்வரம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் சந்தையடி எஸ். பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
Summary
Cleanliness drive in Kanyakumari on August 2: Annamalai to inaugurate it
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