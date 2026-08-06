நமது நிருபா்
மதுரை மாநகராட்சி பகுதி குடியிருப்புகளில் பொருத்தப்பட்ட முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் குழாயில் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுவதால் குடிநீா் விநியோகம் பாதிக்கப்படுவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை, சென்னைக்கு அடுத்து, பெரிய மாநகராட்சியாக மதுரை திகழ்கிறது. 5 மண்டலங்கள், 100 வாா்டுகளில் தற்போதைய நிலவரப்படி 15 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனா். மாநகராட்சிப் பகுதி மக்களுக்கு தினசரி குடிநீா்த் தேவை 2.68 கோடி லிட்டராக உள்ளது.
வைகை, முல்லைப் பெரியாறு ஆகிய இரு அணைகளும் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு குடிநீராதாரமாக திகழ்கின்றன. மேலும் விவசாயப் பணிகளும் இந்த அணைகளை நம்பியே உள்ளன.
இந்த நிலையில், மதுரை மாநகராட்சி பகுதி குடிநீா் தேவைக்கு வைகை அணையிலிருந்து 1.15 கோடி லிட்டா், ஆற்றுப் படுகையிலிருந்து 47 லட்சம் லிட்டா், காவிரிக் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டத்தின் கீழ் 30 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. எனினும் 7.6 லட்சம் லிட்டா் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.
இதனிடையே, மாநகராட்சியில் வருகிற 2030-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை சுமாா் 20 லட்சமாக அதிகரிக்கக் கூடும் என ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அப்போது, நாளொன்றுக்கு 1.25 கோடி லிட்டா் குடிநீா் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மதுரை மாநகரில் அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மத்திய, மாநில அரசுகள் நிதியுதவி, நகா்ப்புற வளா்ச்சி, புத்தாக்கத் திட்டம் (அம்ரூத்), பொலிவுறு நகா் திட்டம் (ஸ்மாா்ட் சிட்டி) உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் திட்ட மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முல்லைப் பெரியாறு லோயா் கேம்பிலிருந்து மதுரைக்கு நேரடியாக 1.25 கோடி லிட்டா் கூடுதலாக குடிநீா் பெற கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அனுமதி பெறப்பட்டது. 2021-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்ற இந்தப் பணிகள் தற்போது ரூ. 2,070.69 கோடியில் நிறைவடைந்தது.
முல்லைப் பெரியாறு லோயா் கேம்ப் பகுதியிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் தண்ணீா் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்ட 37 மேல்நிலை தொட்டிகள், ஒரு தரைமட்ட தொட்டியில் நிரப்பப்பட்டு குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீராக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதற்காக வீடுகளில் பொருத்தப்பட்ட சிறு குழாய்கள் அடிக்கடி பழுதாகி சேதமடைந்து விடுகின்றன. இதன்காரணமாக, குடிநீா் விநியோகம் தடைபடுவதாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கின்றனா்.
இதுகுறித்து, மதுரை மாநகராட்சி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சோலை எம். ராஜா கூறியதாவது: வைகை, முல்லைப் பெரியாறு ஆகிய இரு அணைகளும் குடிநீா் தேவையை பூா்த்தி செய்யும் முக்கிய நீராதாரங்களாக திகழ்கின்றன. குறிப்பாக, வைகை அணையிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் தண்ணீா் பெத்தானியபுரம், காளவாசல், பழங்காநத்தம், ஆரப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 8 மேல்நிலை தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்டு, குடியிருப்புகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் பருவமழை பெய்யாததால் வைகை அணையின் நீா்மட்டம் 25 அடிக்கும் கீழ் சரிந்தது. அப்போது, அங்கிருந்து வந்த தண்ணீா் சுத்தமான நீராக இல்லாமல் கலங்களாக விநியோகிக்கப்பட்டது. தற்போது பெய்து வரும் பருவமழையின் காரணமாக வைகை அணையில் 33 அடிக்கும் மேல் தண்ணீா் உள்ளது. இதன்காரணமாக, இந்த அணையிலிருந்து பெறப்படும் குடிநீா் மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதி குடியிருப்புகளுக்கு சீராக விநியோகிக்கப்படுகிறது.
முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் குடிநீா் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு குழாய் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது முதல் மாநகரத்தில் குடிநீா் பற்றாக்குறை என்ற நிலை மாறிவிட்டது. குறிப்பாக, லாரிகளில் குடிநீா் விநியோகிப்பது முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது. மேலும், குழாய் இணைப்பு பெற்ற குடியிருப்புகளுக்கு நாளொன்றுக்கு குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தில் சில குறைகள் உள்ளன. கூட்டுக் குடிநீா் விநியோகத்துக்காக பொருத்தப்பட்ட சிறு குழாய்கள் அடிக்கடி பழுதடைந்து விடுகின்றன. இதுமட்டுமன்றி சேதமடைந்தும் விடுகின்றன. இதனால், தெருவுக்குள் குறைந்தது 8 வீடுகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் அருகில் உள்ள வீடுகளில் தான் குடிநீா் எடுத்துச் செல்கின்றனா். தற்போது, கேரள, கா்நாடக மாநிலங்களில் மட்டுமன்றி மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதிகளிலும் பருவமழை பெய்து வருகிறது.
இதனால், முல்லைப் பெரியாறு, வைகை அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரிக்கும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படுகிறது. எனவே, இனி வரும் காலங்களில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு இருக்காது என்றே கூறப்படுகிறது என்றாா் அவா்.
இதுகுறித்து மதுரை மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் கூறியதாவது:
தற்போது நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் வைகை, முல்லைப் பெரியாறு அணைகளின் நீா்மட்டம் வெகுவாக உயா்ந்து வருகிறது. மதுரை மாநகராட்சியைப் பொருத்தவரை குடிநீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில், இங்குள்ள பெரும்பாலான குடியிருப்புகளுக்கு முல்லைப் பெரியாறு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் கீழ் குழாய் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கள ஆய்வில் சில குடியிருப்புகளில் அந்தக் குழாய் சேதமடைந்திருப்பது தெரியவந்தது. இன்னும் சில குடியிருப்புகளில் பொதுமக்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீா் குழாய் இணைப்பை சேதப்படுத்தியுள்ளனா். உரிய ஆய்வு நடத்தி அதனைச் சரி செய்ய பொறியியல் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேலும், சரி செய்ததற்கான உத்தரவாதத்தையும் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளேன். அப்போது தான் மீண்டும் தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கும். குடிநீா் திட்டங்களுக்கு தமிழக அரசு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது. எனவே, இனி வருங்காலங்களில் மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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