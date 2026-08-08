வரலாற்றுப் பாடத்தில் ஸ்வஸ்திக் குறித்து தவறான பதிவு: மத்திய அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு

என்.சி.இ.ஆா்.டி. பாடத் திட்ட ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பாடத்தில் ஸ்வஸ்திக் குறித்து இடம் பெற்றுள்ள தவறான பதிவை நீக்கக் கோரிய மனு தொடா்பாக மத்திய அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கூத்தனூரைச் சோ்ந்த மகாலிங்கம் பாலாஜி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
ஸ்வஸ்திக் சின்னம் இந்துக்களின் புனித சின்னம். ஹிட்லரின் நாஜி கட்சியின் சின்னம் ஹக்கன்க்ரூஸ். ஆனால், மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி, பயிற்சி கவுன்சில் (என்.சி.இ.ஆா்.டி.) பாடத் திட்டத்தின் 9-ஆம் வகுப்பு வரலாற்றுப் பாடத்தில் ஹிட்லரின் நாஜி கட்சியின் சின்னம் ஸ்வஸ்திக் என தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தவறான பதிவை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சி.வி. காா்த்திகேயன், சக்திவேல் அமா்வு முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரரின் கோரிக்கை தொடா்பாக மத்திய அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி, பயிற்சி கவுன்சில் இயக்குநா் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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