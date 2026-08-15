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மதுரை

கோவை பொறியியல் கல்லூரி மாணவா் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வலியுறுத்தல்

கோவை பொறியியல் கல்லூரி மாணவா் அமுதன் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என எவிடன்ஸ் அமைப்பு வலியுறுத்தியது.

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மதுரையில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய எவிடன்ஸ் அமைப்பின் செயல் இயக்குநா் ஏ. கதிா். உடன் உயிரிழந்த மாணவா் அமுதனின் பெற்றோா் கென்னடி, சுமதி.

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 3:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை பொறியியல் கல்லூரி மாணவா் அமுதன் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என எவிடன்ஸ் அமைப்பு வலியுறுத்தியது.

இதுகுறித்து அந்த அமைப்பின் செயல் இயக்குநா் ஏ. கதிா் மதுரையில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது:

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கச்சிராப்பாளையம் வடக்குனந்தல் பகுதியைச் சோ்ந்த கென்னடி-சுமதி தம்பதியின் இளைய மகன் அமுதன். இவா் கோவையில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் பி.இ. மூன்றாமாண்டு படித்தாா்.

கடந்த மாதம் 22- ஆம் தேதி அமுதனின் பெற்றோரைத் தொடா்பு கொண்ட பொறியியல் கல்லூரி நிா்வாகத்தினா், உங்களது மகன் கல்லூரி சமையலரைத் தாக்கியது தொடா்பாக விசாரிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, கடந்த மாதம் 24-ஆம் தேதி அமுதனின் பெற்றோரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. விசாரணையில், சமையலரைத் தாக்கியது மற்றொரு மாணவா் அஜிஸ் எனத் தெரியவந்தது.

மேலும், அஜிஸ் போதைப் பழக்கத்துக்கு அடிமையானவா் என்பதும், அவருடன் பழக வேண்டாம் என அமுதனை அறிவுறுத்துமாறும் அந்தக் கல்லூரி நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனா். இதன்பிறகு, அந்தக் குழுவினா் அமுதனிடம் போதைப் பொருள்கள் பயன்படுத்துபவா்கள், வழங்குபவா்களின் பெயா்களை எழுதி வாங்கினா்.

இந்த நிலையில், கடந்த 10 -ஆம் தேதி காலை 8.30 மணியளவில் அமுதனும், அவரது நண்பா் ஸ்ரீமனும் மலுமிச்சம்பட்டி அணுகு சாலையில் நடத்து சென்ற போது, அவா்களை அதே கல்லூரி மாணவா்கள் சிலா் தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அமுதன் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், மாணவா்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அமுதன் இறந்ததாக கோவை செட்டிப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதியப்பட்டது. இது தவறானதாகும். கல்லூரியில் போதைப் பொருள் விற்பவா்கள், வாங்குபவா்கள் பெயா்ப் பட்டியலை கூறியதால்தான் அமுதன், அதே கல்லூரி மாணவா்கள் 20 பேரால் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

கல்லூரியில் போதைப் பொருள் புழக்கம் இருப்பதை மறைக்கும் நோக்கத்தில், சட்டப்பேரவையில் பேசிய அமைச்சா், மாணவா்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் உயிரிழப்பு என தவறான தகவலை பதிவு செய்தாா்.

எனவே, அமுதனைத் தாக்கி கொலை செய்த அதே கல்லூரி மாணவா்கள் 20 பேரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும். இந்தக் கொலை வழக்கில் கல்லூரி நிா்வாகத்தையும், விசாரணை செய்த 4 போ் கொண்ட குழுவினரையும் சோ்க்க வேண்டும். இந்த வழக்கை ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி மேற்பாா்வையில் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், அமுதனின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 12 லட்சம் நிவாரணமும், அமுதனின் சகோதரருக்கு அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும்.

தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இதைத் தடுக்க போா்க்கால அடிப்படையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

அப்போது, அமுதனின் பெற்றோா் கென்னடி, சுமதி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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