விரகனூா் ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலம் அருகே அணுகு சாலை அமைக்கப்படுமா?
விரகனூா் ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலம் அருகே அணுகு சாலை அமைக்க வேண்டும் என அந்தப் பகுதி மக்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
மதுரை-தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விரகனூா் சுற்றுச் சாலை அருகே ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தின் கீழ் அணுகு சாலை அமைக்கப்பட உள்ள பகுதி.
விரகனூா் ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலம் அருகே அணுகு சாலை அமைக்க வேண்டும் என அந்தப் பகுதி மக்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
மதுரை மாவட்டம், பனையூா், கல்லம்பல், சயனாபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் சுமாா் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் வேளாண்மை, கால்நடை வளா்ப்புத் தொழிலை மட்டுமே மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
மேற்கண்ட கிராம மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மதுரை-தூத்துக்குடி நான்கு வழிச் சாலையில் விரகனூா் சுற்றுச் சாலை அருகேயுள்ள ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தின் கீழ் இடதுபுறம் (ஒரு புறம்)அணுகு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விரகனூா் சுற்றுச் சாலையிலிருந்து செல்லும் வாகனங்கள் ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தின் கீழ் உள்ள அணுகு சாலையை பயன்படுத்தி, பனையூா் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்குச் செல்கின்றன. ஆனால், பனையூரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் ரயில்வே பாலத்தைக் கடந்து விரகனூா் சுற்றுச் சாலையை வந்தடைவதற்கு அணுகு சாலை இல்லை. இதன்காரணமாக, ஒரே பகுதியில் உள்ள அணுகு சாலையில் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இதனால், விபத்துகள் மூலம் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
இதுகுறித்து அந்தப் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது :
மதுரை மாவட்டம், கல்லம்பல், பனையூா், சயனாபுரம், சொட்டதட்டி, பிராகுடி ஆகிய கிராமங்களுக்குச் செல்லும் வகையில் விரகனூா் சுற்றுச் சாலை அருகேயுள்ள ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தின் கீழ் அணுகு சாலை அமைக்கப்பட்டது. இந்தச் சாலையின் மூலம் சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடி, கொந்தகை, கீழவெள்ளூா், மேலவெள்ளூா் ஆகிய பகுதிகளுக்கும் செல்ல முடியும்.
இதேபோல, மேற்கண்ட கிராமங்களிலிருந்து ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தைக் கடந்து மதுரை விரகனூா் சுற்றுச் சாலையை வந்தடைவதற்கு அணுகு சாலை இல்லை. ஒரே வழியில் உள்ள அணுகு சாலையில்தான் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இதுமட்டுமன்றி, அந்த வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகளும் சென்று வருகின்றன. இதனால், அந்தப் பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துகள் நேரிட்டு உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் போா்க்கால அடிப்படையில் மதுரை- தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விரகனூா் சுற்றுச் சாலை அருகேயுள்ள ரயில்வே உயா்நிலைப் பாலத்தின் மேற்குப்புறம் புதிதாக அணுகு சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.
இதுபற்றி தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை பொறியாளா் ஒருவா் கூறியதாவது:
அணுகு சாலை அமைப்பதற்கு ஏற்கெனவே திட்ட மதிப்பீடு தயாா் செய்யப்பட்டு நிதி கோரப்பட்டது. அணுகு சாலை அமைக்கும் பகுதி முழுவதும் பட்டா நிலங்களாக உள்ளன. பொதுமக்களின் கோரிக்கையின் படி சுமாா் 200 மீட்டா் தொலைவுக்கு அணுகு சாலை அமைத்தால் விரகனூா் இணைப்பு சாலையை அடைய முடியும். எனவே, நிலத்தை கையகப்படுத்தினால் மட்டுமே இங்கு அணுகு சாலை அமைக்க முடியும். அதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் இருப்பின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதுவரை வாகனங்கள் ஒரே வழியில் வராமல், மாற்று வழியில் செல்வதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
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