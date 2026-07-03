விலாவின் குருத்தெலும்பை பயன்படுத்தி சிறுவனின் காது மறுசீரமைப்பு
மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை, ஆராய்ச்சி மையத்தில் விலாவின் குருத்தெலும்பைப் பயன்படுத்தி ஒரே கட்ட அறுவைச் சிகிச்சையில் சிறுவனின் காது மறுசீரமைக்கப்பட்டது.
விலாவின் குருத்தெலும்பை பயன்படுத்தி அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் சிறுவனின் காதை மறுசீரமைத்தது குறித்து வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் எடுத்துரைத்த மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை, ஆராய்ச்சி மையத்தின் காது, மூக்கு, தொண்டை சிகிச்சைத் துறைத் தலைவரும், முதுநிலை நிபுணருமான டி.ஆா். நாகேஸ்வரன், மருத்துவ நிா்வாகி பி. கண்ணன், இணை மருத்துவ நிபுணா்கள் ராகேஷ் ஆா் பிரைட், ஹரிஹரன்.