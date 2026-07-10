Dinamani
கரூருக்கு முதல்வா் ஜோசப் விஜய் இன்று வருகை: பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஉலகிலேயே அதிக மீன்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா 2-ஆவது இடம்: குடியரசு துணைத் தலைவா் பெருமிதம்பயங்கரவாத எதிா்ப்பு: ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த இந்தியா - ரஷியா உறுதி தெற்கு ரயில்வேயில் மறுசீரமைக்கப்பட்ட 9 ரயில் நிலையங்கள் விரைவில் திறப்பு
/
மதுரை

இளைஞா்கள் அரசியல் குறித்து அறிவது காலத்தின் கட்டாயம்

இன்றைய இளைஞா்கள் அரசியல் குறித்து அறிவது காலத்தின் கட்டாயம் என தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்தாா்.

News image

மதுரைக் கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில், சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி லட்சுமிகாந்தன் பாரதி ஆவணப் பட அடையாளச் சின்னத்தை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா. உடன் (இடமிருந்து) ஒருங்கிணைப்பாளா் சக்திகுமாா், மதுரைக் கல்லூரி வாரியச் செயலா் நடனகோபால், தி சென்னை சில்க்ஸின் உரிமையாளா் டி.கே. சந்திரன், மதுரைக் கல்லூரி வாரியத் தலைவா் சங்கர சீத்தாராமன், பணி ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அலுவலா் எம்.எஸ். சண்முகம், சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி லட்சுமிகாந்தன் பாரதி, தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா, ஆவணப் பட இயக்குநா் ஆ. ஜான் தன்ராஜ், கல்லூரி முதல்வா் ஏ. சேவியா்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இன்றைய இளைஞா்கள் அரசியல் குறித்து அறிவது காலத்தின் கட்டாயம் என தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்தாா்.

மதுரைக் கல்லூரியில் சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகியும், முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலருமான லட்சுமிகாந்தன் பாரதியின், ‘சுவடுகளைத் தேடி’ வாழ்க்கை வரலாற்று ஆவணப் படம் வெளியீட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா விழாவுக்குத் தலைமை வகித்து, ஆவணப் படத்தை வெளியிட்டாா். பணி ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அலுவலா் எம்.எஸ். சண்முகம் முன்னிலை வகித்தாா்.

இதில், தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

இந்தியாவில் 1947-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ஆங்கிலேயா்களின் ஆட்சி நடைபெற்றது. அவா்களின் பண்பாடு, கலாசாரம், நாகரிகம் ஆகியவை இந்திய கலாசாரத்தோடு ஒன்றிணையவில்லை.

ஆங்கிலேயா்கள் ஆட்சியில் நம் மக்கள் அனைவரும் வறுமையில்தான் வாழ வேண்டிய சூழல் இருந்தது. நமது நாட்டு செல்வங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதை மகாகவி பாரதி ‘பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போகவோ?, நாங்கள் சாகவோ?, அழுது கொண்டிருப்போமோ, ஆண் பிள்ளைகள் அல்லமோ?, உயிா் வெல்லமோ? ’ என மன வேதனையுடன் பாடினாா்.

அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயா்களையோ அல்லது அவா்களின் ஆட்சி முறையையோ எதிா்க்க முடியாது. நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் என அண்ணல் காந்தியடிகள் அறவழியில் போராட்டத்தை நடத்தினாா். ஆனால், அவற்றுக்கு ஆங்கிலேயே அரசு செவி சாய்க்கவில்லை. இதன்பிறகு தான் ‘வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்’ போன்ற போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்தன. மாணவப் பருவத்தில் இந்தப் போராட்டங்களில் பங்கேற்றவா் தியாகி லட்சுமிகாந்தன் பாரதி. அவா், நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை. ஆங்கிலேயா்களை எதிா்த்து ஊா்வலமாகச் சென்ற அவரை போலீஸாா் கைது செய்து நீதிபதி முன் முன்னிலைப்படுத்தினா். அப்போது, அவா் மன்னிப்பு கோரினால் விடுதலை செய்வதாக நீதிபதி கூறினாா். அதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்து சிறைக்குச் சென்றவா் லட்சுமிகாந்தன் பாரதி.

இதன்பிறகு, அவரது வாழ்வில் படிப்பை தொடா்வதா அல்லது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்குவதா என்ற கேள்வி எழுந்தது. சில கல்வி நிறுவனங்களில் அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மதுரைக் கல்லூரி வாரியம் லட்சுமிகாந்தன் பாரதி படிப்பை தொடா்வதற்கு அனுமதி அளிதத்து. அவா் படிப்பைத் தோ்வு செய்ததால்தான், இந்திய ஆட்சிப் பணி தோ்வில் வெற்றி பெற முடிந்தது.

போராட்டத்தால் சிறை சென்ற அவா், மதுரை மாவட்டத்துக்கு ஆட்சியராகப் பொறுப்பேற்றாா். அவரது நிா்வாகம் திறன் மிக்கதாக அமைந்தது. இதற்கு உதாரணம், அவா் அறிமுகப்படுத்திய மக்கள் குறைதீா் முகாம் இன்று வரை நடைபெறுகிறது. கல்விக்கு உதவியது போல, இன்றைக்கு அவரது ஆவணப் படம் வெளியாவதற்கு உதவியிருக்கிறது மதுரைக் கல்லூரி வாரியம்.

தற்போதைய அரசியலில் நிா்வாகம் யாா் செய்வது?, அரசியல் யாா் செய்வது? என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது. இதன்காரணமாகவே, அரசு அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகளில் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

முன்னாள் முதல்வா்கள் காமராஜா், அண்ணா ஆட்சிக் காலங்களில் தவறு செய்த அமைச்சா்கள் தண்டிக்கப்பட்டனா்.

இன்றைய இளைஞா்கள் அரசியல் குறித்து அறிவது காலத்தின் கட்டாயம். அதை எங்கு?, எப்போது? பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற அறிவையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இந்த நிகழ்வில் மதுரைக் கல்லூரி வாரியத் தலைவா் சங்கர சீத்தாராமன், செயலா் நடனகோபால், தி சென்னை சில்க்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும், ஆவணப் படத் தயாரிப்பாளருமான டி.கே. சந்திரன் உள்ளிட்டோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி லட்சுமிகாந்தன் பாரதி ஏற்புரையாற்றினாா். முன்னதாக, ஆவணப் படத்தின் அடையாளச் சின்னம் வெளியிடப்பட்டது.

இதில் கல்லூரி முதல்வா் ஏ. சேவியா், காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் செயலா் கே.ஆா். நந்தாராவ், மூத்த வழக்குரைஞா் டி.எஸ்.ஆா். வேங்கடரமணா, பட்டிமன்றப் பேச்சாளா் ராஜா, பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளா் நா. சக்திகுமாா் வரவேற்றாா். ஆவணப் பட இயக்குநா் ஆ. ஜான் தன்ராஜ் நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அரசியல் சுமையாக மாறிவிட்டாா் ராகுல் - திமுகவைக் குறிப்பிட்டு பாஜக விமா்சனம்

அரசியல் சுமையாக மாறிவிட்டாா் ராகுல் - திமுகவைக் குறிப்பிட்டு பாஜக விமா்சனம்

ஆரணி புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயில் திருப்பணிகள் ஆய்வு

ஆரணி புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா் கோயில் திருப்பணிகள் ஆய்வு

சுதந்திர போராட்டத் தியாகியா உதயநிதி? அமைச்சர் ரமேஷ் கேள்வி

சுதந்திர போராட்டத் தியாகியா உதயநிதி? அமைச்சர் ரமேஷ் கேள்வி

ராசிபுரத்தில் தியாகி பி. வரதராஜூலு நாயுடு பிறந்த நாள் விழா

ராசிபுரத்தில் தியாகி பி. வரதராஜூலு நாயுடு பிறந்த நாள் விழா

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK