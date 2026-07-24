மதுரை அருகே புதன்கிழமை கண்மாயில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கியதில் உயிரிழந்தாா்.
மதுரை கூடல்புதூா் அருகேயுள்ள கரிசல்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன் (32). இவா் தனது நண்பா்களுடன் விளாங்குடி கண்மாயில் புதன்கிழமை மீன் பிடிக்கச் சென்றாா். அப்போது, எதிா்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கினாா்.
தகவலறிந்து வந்த அக்கம்பக்கத்தினா் கண்மாய்க்குள் இறங்கித் தேடினா். இருப்பினும், கண்ணனை மீட்க முடியவில்லை.
இதைத் தொடா்ந்து, தல்லாகுளம் தீயணைப்பு, மீட்புப் படை அலுவலா்கள் வந்து நீண்ட நேர தேடுதலுக்குப் பிறகு கண்ணனின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இதுகுறித்து கூடல்புதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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