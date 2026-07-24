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மதுரை

தீ விபத்தில் காயமடைந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு

எரிவாயு உருளை தீ விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டிஉயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எரிவாயு உருளை தீ விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

மதுரை தெற்குமாசி வீதியைச் சோ்ந்த சந்திரன் மனைவி குருவம்மாள் (79). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, எரிவாயு உருளையில் கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பிடித்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து விளக்குத்தூண் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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