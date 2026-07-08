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மதுரை

மாடு முட்டியதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

மதுரை அருகே மாடு முட்டியதில் காயமடைந்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற சிறுவன் உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

Chennai

மதுரை அருகே மாடு முட்டியதில் காயமடைந்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற சிறுவன் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

மதுரை மாவட்டம், அப்பன்திருப்பதி வெள்ளியங்குன்றம் தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பெரியபிடாரன். இவா் ஆடு, மாடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.

இவருடைய மகன் வீரணன் (14). இவா், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு, கால்நடைகளை மேய்ச்சல் நிலத்திலிருந்து வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தாா்.

அப்போது, மாடு வீரணனை முட்டியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த அவா் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து அப்பன்திருப்பதி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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