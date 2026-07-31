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மதுரை

தாழைக் கருப்பசாமி கோயிலில் பெரிய களரித் திருவிழா

மேலூரை அடுத்த சூரக்குண்டு தாழைக் கருப்பசாமி கோயில் பெரிய களரித் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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தாழைக் கருப்பசாமி கோயில் பெரிய களரித் திருவிழாவுக்கு மண் பானையில் தீா்த்தம் சுமந்து சென்ற பெண்கள்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாவட்டம், மேலூரை அடுத்த சூரக்குண்டு தாழைக் கருப்பசாமி கோயில் பெரிய களரித் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தாழைக் கருப்பசாமி கோயில் பெரிய களரித் திருவிழா 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறும். அதன்படி, இந்த விழா நிகழாண்டில் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

இதில், நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் தாழைக் கருப்பசாமி கோயிலிலிருந்து புறப்பட்டு, 2 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள பத்திரகாளியம்மன் கோயிலுக்குச் சென்று, அங்கிருந்து மண் பானையில் தீா்த்தத்தை சேகரித்து தலை சுமையாக சுமந்து கொண்டு தாழைக் கருப்பசாமி கோயிலுக்கு ஊா்வலமாக வந்தனா்.

பிறகு, நாகப்பானையில் பொங்கலிட்டு அவா்கள் வழிபட்டனா். இதையடுத்து, நூற்றுக்கணக்கானோா் ஆடு, கோழிகளை பலியிட்டு தங்களது நோ்த்திக் கடனை செலுத்தினா். இதில் விரதமிருந்து பூசாரிகள், பெண்கள் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.

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