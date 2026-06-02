அா்ப்பணிப்பு மட்டுமே உண்மையான அமைதியைத் தரும்: ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி ஆசியுரை

பிறவியை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிப்பதுதான் உண்மையான அமைதியைத் தரும் என ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம், மிஷனின் தலைவா் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி தெரிவித்தாா்.
மதுரை ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பக்தா்களுக்கு ஆசியுரை வழங்கிய அவா் மேலும் பேசியதாவது :
உலகப் பொருள்கள் மீதான தேடல் வாழ்க்கைக்கு உதவுமே தவிர, உண்மையான அமைதி, ஆனந்தத்தை அளிக்காது. அமைதியும் ஆனந்தமும் இறைவன் அருளால் மட்டுமே கிடைக்கும். இறைவனை சரணடைந்து உண்மையான பக்தியுடன் வாழ்பவா்களே பாக்கியவான்கள்.
ஒருவா் இறைவனை சரணடைந்து வாழ்ந்தால் அவருக்கான பணியை இறைவனே செய்கிறாா். இந்த உலகம் உண்மையில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற வேண்டும் என்றால் மக்களிடம் ஒற்றுமை நிலவ வேண்டும். இதற்கு, அனைவரும் சுயநலத்தைத் துறந்து இறை பக்தியுடன் வாழ வேண்டும்.
மனிதப் பிறவி கிடைத்தற்கரியது. இதை, சிலா் மட்டுமே சரியாகப் பயன்படுத்துகின்றனா். தனக்குக் கிடைத்த பிறவியை இறைவனுக்கு அா்ப்பணிக்கும்போது மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் உண்மையான அமைதியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கும்.
அகங்காரம் இருக்கும் மனதில் இறைவன் இருக்க மாட்டான். அகங்காரம் இல்லாத மனதில்தான் இறைவனை உணர முடியும். சுயநலத்தைத் துறந்து, அகங்காரம் இல்லாமல் இறைவனை சரணடைந்து வாழும்போதே உண்மையான அமைதியும் ஆனந்தமும் உண்டாகும் என்றாா் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி.