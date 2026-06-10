மதுரை மகாத்மா காந்திநகா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள மதுக் கடையை அகற்றக் கோரி அந்தக் கடையை முற்றுகையிட்டு புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாமகவினா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
மதுரை மகாத்மா காந்திநகா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள மதுக் கடையால் அந்தப் பகுதி மக்களுக்குப் பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படுவதுடன், பேருந்துக்காகக் காத்திருக்கும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகளும் பல்வேறு சிரமங்களுக்குள்ளாக நேரிடுகிறது. எனவே இந்தக் கடையை உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தி மதுரை மாநகா் மாவட்ட பாமக சாா்பில் இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
இதற்கு, மதுரை மாநகா் மாவட்ட செயலா் எஸ்.கே. தேவா் தலைமை வகித்தாா். இதில் கட்சியின் நிா்வாகிகள், சாா்பு அமைப்புகளின் பொறுப்பாளா்கள் பங்கேற்றனா். இதையடுத்து முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை கூடல்நகா் போலீஸாா் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினா்.