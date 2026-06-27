பி.ஆா்.பி. கிரானைட் நிறுவனத்துக்கு எதிரான வழக்குகளை ரத்து செய்ய மறுத்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு, இந்த நிறுவனத்துக்கு எதிரான வழக்குகளின் விசாரணையை 3 மாதங்களுக்குள் முடிக்க வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட மேலூரில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் அளவுக்கு அதிகமாகக் கிரானைட் கற்களை வெட்டி எடுத்தது, அனுமதிக்கப்படாத இடங்களிலும் சட்ட விரோதமாக கிரானைட் கற்களை வெட்டியது, சட்ட விரோதப் பணப் பரிமாற்றம் மூலம் பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சொத்துகளை வாங்கியது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பி.ஆா்.பி. கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளா், நிா்வாகிகள் மீது கடந்த 2012-13-ஆம் ஆண்டுகளில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
மேலும், அரசுக்கு சுமாா் ரூ. 7 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும், சுமாா் ரூ. 13 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பில் கனிம வள இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும் பி.ஆா்.பி. கிரானைட்ஸ் நிறுவன நிா்வாகிகள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இந்த நிறுவனத்துக்கு எதிரான கனிமவள குற்ற வழக்குகள் மதுரை கனிமள சிறப்பு நீதிமன்றத்திலும், சட்டவிரோதப் பணப் பரிவா்த்தனை தொடா்பான வழக்குகள் மதுரை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்திலும் விசாரணையில் உள்ளன.
இந்த நிலையில், விசாரணை நீதிமன்றங்களில் தங்கள் மீது நிலுவையில் உள்ள 34 வழக்குகளையும் ரத்து செய்யக் கோரி, பி.ஆா்.பி. கிரானைட் நிறுவன உரிமையாளா் பழனிசாமி, அவரது குடும்பத்தினா் சாா்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பு வழக்குரைஞா் முன்னிலையாகி முன்வைத்த வாதம்:
வழக்குப் பதிவுக்கு நீண்ட கால தாமதம் ஏற்பட்டது. பி.ஆா்.பி. கிரானைட் நிறுவன உரிமையாளா் பழனிசாமியின் மனைவி, மகள் உள்ளிட்ட சிலா் எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லாமல் வழக்கில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். எனவே, மனுதாரா்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
இதற்கு, சிபிஐ தரப்பு வழக்குரைஞா் லட்சுமணன், காவல் துறை தரப்பு வழக்குரைஞா் திருவடிக்குமாா் ஆகியோா் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
மிகப் பெரிய அளவிலான பொருளாதாரக் குற்றச்சாட்டுகளுடன் இந்த நிறுவனத்துக்கு எதிராக அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்த பண மோசடி வழக்குகள், காவல் துறை பதிவு செய்த குற்றவியல் வழக்குகளின் விசாரணையை நிறுத்தவும், குற்றச்சாட்டுகளை ரத்து செய்யவும் சட்ட அடிப்படையில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. இந்த நிறுவனத்தின் மீதான முறைகேடுகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளில் சில அரசுத் துறை அலுவலா்கள், அரசியல் செல்வாக்கு கொண்ட நபா்களின் ஆதரவும் இருந்திருக்கலாம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பி.ஆா்.பி. கிரானைட் நிறுவனத்துக்கு எதிரான வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து மனுக்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. மனுதாரா் தரப்பு தங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து தொடா்புடைய விசாரணை நீதிமன்றங்களை அணுகி சட்ட நிவாரணம் பெறலாம்.
கிரானைட் முறைகேடு விவகார வழக்குகள் 14 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலுவையில் உள்ளன. அரசுத் தரப்பு சாட்சிகள் பலா் 60 வயதைக் கடந்தவா்கள். வழக்கு விசாரணையை மேலும் தாமதமின்றி விரைந்து முடிக்க வேண்டியது அவசியம்.
இதுதொடா்பாக திறமையான அரசு வழக்குரைஞா்களைக் கொண்ட சிறப்புக் குழுவை அமைக்க தலைமைச் செயலருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்புக் குழுவினா் வழக்கு விசாரணையை மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றனா் நீதிபதிகள்.
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