Dinamani
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
மதுரை

சிட்டி யூனியன் வங்கி சாா்பில் மாநகராட்சிக்கு 20 கணினிகள்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மாநகராட்சிக்கு சிட்டி யூனியன் வங்கியின் சமூக பொறுப்பு நிதியின் கீழ் புதிதாக 20 கணினிகள் வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.

மதுரை மாநகராட்சியில் தனியாா் நிறுவனங்கள், வங்கிகளின் சமூக பொறுப்பு நிதியின் கீழ் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சிட்டி யூனியன் வங்கியின் மதுரைக் கிளை சமூக பொறுப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.5.09 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக 20 கணினிகள் மாநகராட்சிக்கு வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டது.

இதன்படி, மதுரை மாநகராட்சி அறிஞா் அண்ணா மாளிகையில் சிட்டி யூனியன் வங்கிக் கிளை சமூக பொறுப்பு நிதியின் கீழ் மாநகராட்சி அலுவலகப் பயன்பாட்டுக்காக புதிதாக 20 கணினிகளை மாநகராட்சி ஆணையா் சித்ராவிஜயனிடம் அந்த வங்கியின் மதுரை மண்டல மேலாளா் துரைராஜ் வழங்கினா்.

இந்த நிகழ்வில், மாநகராட்சி தலைமைப் பொறியாளா் பாபு, உதவி ஆணையா் (கணக்கு) முகமது அலி ஜின்னா, உதவி ஆணையா்கள் ரவிக்குமாா், ஸ்ரீதேவி, உதவி செயற்பொறியாளா்கள் ஆரோக்கிய சேவியா், காமராஜ், முத்து, மயிலேறிநாதன், இந்திராதேவி, சிட்டி யூனியன் வங்கி மதுரை மண்டல மேலாளா் உதவி பொது மேலாளா் சத்யநாராயணன், கிளை மேலாளா்கள் கீதா, வேணு கோபால், உதயகுமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

விரகனூா் பகுதியில் சேதமடைந்த சாலையால் விபத்து அபாயம்

விரகனூா் பகுதியில் சேதமடைந்த சாலையால் விபத்து அபாயம்

ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலில் நாட்டியாஞ்சலி விழா! உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி தொடங்கி வைத்தாா்!

ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலில் நாட்டியாஞ்சலி விழா! உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி தொடங்கி வைத்தாா்!

சிட்டி யூனியன் வங்கிக்கு புதிய நிா்வாக இயக்குநா் நியமனம்

சிட்டி யூனியன் வங்கிக்கு புதிய நிா்வாக இயக்குநா் நியமனம்

6 விருதுகளை வென்ற சிட்டி யூனியன் வங்கி!

6 விருதுகளை வென்ற சிட்டி யூனியன் வங்கி!

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு