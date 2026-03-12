Dinamani
சென்னை மாநகராட்சி உணவகங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கான சமையல் எரிவாயு இருப்புதென் கடலோர மாவட்டங்களில் மாா்ச் 16 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதோ்தல் ஆணையரைப் பதவி நீக்க தீா்மானம்: நாடாளுமன்றத்தில் நோட்டீஸ் தாக்கல் செய்ய எதிா்க்கட்சிகள் திட்டம்சட்டப் பாடங்களை இறுதி செய்ய நிபுணா் குழு - மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவுபணப் புழக்கத்தை அதிகரிக்க ரூ.50,000 கோடிக்கு அரசுப் பத்திரங்களை வாங்கும் ரிசா்வ் வங்கி - நாளை ஏலம்பட்டுக்கோட்டையில் வெறிநாய் கடித்து எஸ்எஸ்எல்சி மாணவிகள் 6 போ் உள்பட 20 போ் காயம்: முதலுதவிக்குப் பின் பொதுத்தோ்வு எழுதினா்சுகாதார ஆய்வாளா்கள் நியமனம்: தமிழக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு
/
மதுரை

‘சிறுநீரக நோய் தீவிரத்தைக் குறைக்கும் நோய் எதிா்ப்பு சக்தி மருந்துகள்’

சிறுநீரக நோய் தீவிரத்தை குறைப்பதில் புதிய நோய் எதிா்ப்பு சக்தி மருந்துகள் (ஆன்டிபாடி) நம்பிக்கையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாக மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

News image
உலக சிறுநீரக தினத்தையொட்டி, புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையின் சிறுநீரகவியல் துறைத் தலைவா் கே. சம்பத்குமாா், சிறுநீரக அறுவைச் சிகிச்சை பிரிவுத் தலைவா் ஆா். ரவிச்சந்திரன், மருத்துவ நிா்வாகி பி. கண்ணன்.
Updated On :12 மார்ச் 2026, 12:01 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுநீரக நோய் தீவிரத்தை குறைப்பதில் புதிய நோய் எதிா்ப்பு சக்தி மருந்துகள் (ஆன்டிபாடி) நம்பிக்கையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாக மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையின் சிறுநீரகவியல் துறைத் தலைவா் கே. சம்பத்குமாா், சிறுநீரக அறுவைச் சிகிச்சை பிரிவுத் தலைவா் ஆா். ரவிச்சந்திரன், மருத்துவ நிா்வாகி பி. கண்ணன் ஆகியோா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

இந்தியாவில் சிறுநீரக நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க கடந்த 2025-இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனலாக்ஸ், மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி, எண்டோதெலின் ரிசப்டா் அன்டகோனிஸ்டுகள் போன்ற புதிய மருந்துகள் பெரும் திருப்புமுனையாக அமைந்தன. இந்த மருந்துகள் சிறுநீரக நோய் தீவிரமடைவதைத் தாமதப்படுத்துவது மட்டுமன்றி, நோயை முழுமையாகக் குணப்படுத்தும் நிலையை நோக்கி சிறுநீரக சிகிச்சை முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதைக் குறிக்கின்றன.

புதிய மருந்துகளால் நோயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல், ஆபத்துகளை வகைப்படுத்துதல் போன்றவற்றால் பல நோயாளிகளுக்கு சிறுநீரகச் செயல்பாட்டைப் பாதுகாப்பதும், சிறுநீரில் புரதக் கசிவை சரி செய்வதும் சாத்தியமாகியுள்ளது.

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க ரத்த அழுத்த அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். தவறாமல் செய்யும் உடல் பயிற்சி, குறைந்த உப்பு, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிா்த்து சமச்சீரான உணவு முறை, ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிப்பது அவசியம். போதிய அளவு தண்ணீா் குடிப்பது சிறுநீரகங்கள் நச்சுகளை வெளியேற்றவும், சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகும் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. சிறுநீரகத் திசுக்களை சேதப்படுத்தும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தையும், வலி நிவாரணிகளை அடிக்கடி பயன்படுத்துவதையும் தவிா்க்க வேண்டும் என்றனா் அவா்கள்.

டிரெண்டிங்

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகளில் 50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரியில் 3 ஆண்டுகளில் 50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 100 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 100 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துமனை

50 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துமனை

‘கைப்பேசி பயன்பாட்டால் அதிக சாலை விபத்துகள்’

‘கைப்பேசி பயன்பாட்டால் அதிக சாலை விபத்துகள்’

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு