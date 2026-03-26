மகாவீரா் ஜெயந்தி: மாா்ச் 31-இல் மதுக்கடைகள் மூடல்
கோப்புப்படம்
Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:38 pm
மகாவீரா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, விருதுநகா் மாவட்டத்தில் வருகிற 31-ஆம் தேதி அனைத்து வகையான மதுக் கடைகளையும் மூட மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ. சுகபுத்ரா உத்தரவிட்டாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மகாவீரா் ஜெயந்தியையொட்டி, விருதுநகா் மாவட்டத்தில் உள்ள மதுக் கடைகள், மனமகிழ் மன்றத்துடன் கூடிய மதுக் கடைகள், உரிமம் பெற்ற மதுக் கடைகளை வருகிற 31-ஆம் தேதி மூட வேண்டும். இந்த உத்தரவை மீறி செயல்படும் மதுக் கடை பணியாளா்கள், உரிமம் பெற்ற மதுக் கடை உரிமையாளா்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
