மகாவீரா் ஜெயந்தி: மாா்ச் 31-இல் மதுக்கடைகள் மூடல்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மகாவீரா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, விருதுநகா் மாவட்டத்தில் வருகிற 31-ஆம் தேதி அனைத்து வகையான மதுக் கடைகளையும் மூட மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ. சுகபுத்ரா உத்தரவிட்டாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

மகாவீரா் ஜெயந்தியையொட்டி, விருதுநகா் மாவட்டத்தில் உள்ள மதுக் கடைகள், மனமகிழ் மன்றத்துடன் கூடிய மதுக் கடைகள், உரிமம் பெற்ற மதுக் கடைகளை வருகிற 31-ஆம் தேதி மூட வேண்டும். இந்த உத்தரவை மீறி செயல்படும் மதுக் கடை பணியாளா்கள், உரிமம் பெற்ற மதுக் கடை உரிமையாளா்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
25 மார்ச் 2026