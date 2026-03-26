மகாவீரா் ஜெயந்தி: மாா்ச் 31இல் மதுக் கடைகள் மூடல்
மகாவீரா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் மாா்ச் 31-ஆம் தேதி மூடப்படும்.
மதுக் கடை
கோப்புப்படம்
Updated On :25 மார்ச் 2026, 11:11 pm
மேலும், அவற்றுடன் இணைந்த மதுபானக்கூடங்கள், தங்கும் விடுதிகளுடன் இணைந்த உரிமம் பெற்ற மதுபானக்கூடங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் என மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளாா்.
