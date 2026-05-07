தமிழக வெற்றிக் கழகம் அளித்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என சௌராஷ்ட்ரா அனைத்து சமூக கூட்டமைப்பு சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
மதுரை காமராஜா் சாலையில் உள்ள தனியாா் அரங்கில் சௌராஷ்ட்ரா சேம்பா் ஆப் காமா்ஸ் சாா்பில் செய்தியாளா்கள் சந்திப்புக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை தவெக தலைவா் விஜய்க்கு அனுப்பியிருப்பதாக சௌராஷ்ட்ரா சேம்பா் ஆப் காமா்ஸின் தலைவா் கே.கே. தினேஷ் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தவெக வெற்றி பெற்ற்கு சௌராஷ்ட்ரா அனைத்து சமூக கூட்டமைப்பு சாா்பில் வாழ்த்துகள். தவெக தலைவா் விஜய், தான் அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்து தரப்பினருக்கும் சென்றடையும் வகையில் ஆட்சி நடத்த வேண்டும். மேலும், புதிய அமைச்சரவையில் மதுரை தெற்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வென்ற கோபிசனுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்க வேண்டும் என தவெக தலைவா் விஜய்க்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் சௌராஷ்ட்ரா சேம்பா் ஆப் காமா்ஸ் துணைத் தலைவா் கே.கே. குபேந்திரன், பொதுச் செயலா் ஏ.பி. குமரேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தவெக வேட்பாளா் காா்த்திக் வெற்றி
ராஜபாளையம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஜெகதீஸ்வரி வெற்றி
ஈரோடு மேற்குத் தொகுதியில் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியை வீழ்த்திய தவெக வேட்பாளா்
சட்டப்பேரவை தொகுதி - விவரக் குறிப்பு! 138 - மணப்பாறை
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை