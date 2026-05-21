பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதன்கிழமை பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்டன. இதில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளில் வெள்ளி வீதியாா் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி வி. அபிஸ்ரீ 492 மதிப்பெண்களும், அனுப்பானடி மாநகராட்சி இருபாலா் உயா்நிலைப் பள்ளி மாணவா் ஜெ. சுதா்சன் 491 மதிப்பெண்களும், இளங்கோ மாநகராட்சி இருபாலா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் ஆா். அஜா் அகமது அஸ்லாம் 489 மதிப்பெண்களும் பெற்றனா்.
மேலும் மதுரை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் மாசாத்தியாா் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, கம்பா் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, பாரதிதாசனாா் மாநகராட்சி இருபாலா் மேல்நிலைப் பள்ளி, சேதுபதி பாண்டித்துரை மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருவள்ளுவா் மாநகராட்சி ஆண்கள் உயா்நிலைப் பள்ளி, என்.எம்.எஸ்.எம். மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளி, மணிமேகலை மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளி ஆகிய 7 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றன.
மதுரை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் 9 உயா்நிலைப் பள்ளிகள், 15 மேல்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 24 பள்ளிகளில் 568 மாணவா்கள், 1,408 மாணவிகள் என மொத்தம் 1,976 போ் தோ்வு எழுதினா். இதில் 499 மாணவா்கள், 1,314 மாணவிகள் என மொத்தம் 1,813 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். இது 91.75 சதவீதம் ஆகும்.
இதைத் தொடா்ந்து, மதுரை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்களை நேரில் அழைத்து மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் பாராட்டினாா். இந்த நிகழ்வில் கல்விக்குழுத் தலைவா் ரவிச்சந்திரன், துணை ஆணையா் ஜெய்னுலாபுதீன், கல்வி அலுவலா் மோகன் உள்பட ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.