Dinamani
தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - ப.சிதம்பரம்அமைச்சரவையில் எந்தத் துறை அளித்தாலும் மகிழ்ச்சி: கிரிஷ் சோடங்கர்தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: அரசியல் நிகழ்வு அல்ல, உணர்வு! - மாணிக்கம் தாகூர்நீர்நிலைகளில் வண்டல் மண் எடுத்துச்செல்ல விவசாயிகளுக்கு அனுமதி!தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸின் ராஜேஷ் குமார், விஸ்வநாதனுக்கு அமைச்சர் பதவி! டிஜிபி வெங்கடராமன் உள்பட 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!கேரளத்தில் சில்வர் லைன் அதிவேக ரயில் வழித்தட திட்டம் ரத்து தமிழகத்தின் 11 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பநிலை பதிவு!
/
மதுரை

மாநகராட்சி பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதன்கிழமை பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

News image

10- ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மதுரை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவா்கள், ஆசிரியா்களை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டிய மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன்.

Updated On :21 மே 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதன்கிழமை பாராட்டுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்டன. இதில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளிகளில் வெள்ளி வீதியாா் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி வி. அபிஸ்ரீ 492 மதிப்பெண்களும், அனுப்பானடி மாநகராட்சி இருபாலா் உயா்நிலைப் பள்ளி மாணவா் ஜெ. சுதா்சன் 491 மதிப்பெண்களும், இளங்கோ மாநகராட்சி இருபாலா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் ஆா். அஜா் அகமது அஸ்லாம் 489 மதிப்பெண்களும் பெற்றனா்.

மேலும் மதுரை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் மாசாத்தியாா் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, கம்பா் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, பாரதிதாசனாா் மாநகராட்சி இருபாலா் மேல்நிலைப் பள்ளி, சேதுபதி பாண்டித்துரை மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருவள்ளுவா் மாநகராட்சி ஆண்கள் உயா்நிலைப் பள்ளி, என்.எம்.எஸ்.எம். மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளி, மணிமேகலை மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளி ஆகிய 7 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றன.

மதுரை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் 9 உயா்நிலைப் பள்ளிகள், 15 மேல்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 24 பள்ளிகளில் 568 மாணவா்கள், 1,408 மாணவிகள் என மொத்தம் 1,976 போ் தோ்வு எழுதினா். இதில் 499 மாணவா்கள், 1,314 மாணவிகள் என மொத்தம் 1,813 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். இது 91.75 சதவீதம் ஆகும்.

இதைத் தொடா்ந்து, மதுரை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்களை நேரில் அழைத்து மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் பாராட்டினாா். இந்த நிகழ்வில் கல்விக்குழுத் தலைவா் ரவிச்சந்திரன், துணை ஆணையா் ஜெய்னுலாபுதீன், கல்வி அலுவலா் மோகன் உள்பட ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள்: திண்டுக்கல் 96.08% தோ்ச்சியுடன் 13-ஆவது இடம் பிடித்தது!

10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள்: திண்டுக்கல் 96.08% தோ்ச்சியுடன் 13-ஆவது இடம் பிடித்தது!

செம்பேடு அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி 100 சதவீத தோ்ச்சி

செம்பேடு அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி 100 சதவீத தோ்ச்சி

குடியாத்தம் திருவள்ளுவா் பள்ளி மாணவி சிறப்பிடம்

குடியாத்தம் திருவள்ளுவா் பள்ளி மாணவி சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam