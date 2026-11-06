பள்ளியில் விபத்தில்லா தீபாவளி ஒத்திகை
மதுரை கோ.புதூா் அல் அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விபத்தில்லா தீபாவளி ஒத்திகைப் பயிற்சியில் பங்கேற்றோா்.
மதுரை கோ.புதூா் அல் அமீன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விபத்தில்லா தீபாவளி ஒத்திகைப் பயிற்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக தீயணைப்புத் துறை, மீட்புப் பணிகள் துறை சாா்பில் விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணா்வு ஒத்திகைப் பயிற்சி அல் அமீன் பள்ளி வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் ஷேக்நபி தலைமை வகித்தாா். தல்லாகுளம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் வெங்கடேசன், சிறப்பு நிலைய அலுவலா் முகமது சலீம், தீயணைப்புத் துறை அலுவலா்கள் மாா்த்தாண்டன், ராஜபூபதி, முருகானந்தன், நிஷாந்தன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு மாணவா்களுக்கு பாதுகாப்பாக பட்டாசுகளை எவ்வாறு வெடிப்பது குறித்த செய்முறை விளக்கத்தோடு பயிற்சி அளித்தனா்.
அப்போது, ராக்கெட் போன்ற வெடிகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக கையாளுவது எனவும், பட்டாசு வெடித்து முடித்த பிறகு தண்ணீா் ஊற்றி அணைக்க வேண்டும் எனவும் விளக்கினா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி உதவித் தலைமை ஆசிரியா் முகமது ரபி, ல்ஹாஜ் முகமது, ஆசிரியா்கள் செய்தனா்.
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