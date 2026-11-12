The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாளை வங்கக் கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்!இன்று வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு!சம்பா நெற்பயிா்க் காப்பீட்டு காலவரம்பு டிச. 1 வரை நீட்டிப்புஉபோ் செயலியில் இன்று ஆட்டோ, கால் டாக்ஸிகள் இயக்கப்படாது!

‘தீபாவளிக்கு சிவகாசியில் பட்டாசு விபத்துகள் நிகழவில்லை’

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் தீபாவளிப் பண்டிகையில் பட்டாசுகள் வெடித்துபோது விபத்து எதுவும் நிகழவில்லை என தீயணைப்பு, மீட்பு பணிகள் நிலைய அலுவலா் சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.

diwali fire crackers

பட்டாசு - பிரதிப் படம்

Updated On :

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் தீபாவளிப் பண்டிகையில் பட்டாசுகள் வெடித்துபோது விபத்து எதுவும் நிகழவில்லை என தீயணைப்பு, மீட்பு பணிகள் நிலைய அலுவலா் சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை கூறியதாவது:

சிவகாசியில் தயாராகும் பட்டாசுகள் இந்தியா முழுவதும் வெடிக்கப்படுகின்றன. சிவகாசியிலும், பட்டாசுத் தொழிலாளா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தொழிலாளா்களும், பொதுமக்களும் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளிப் பண்டிகையின் போது பட்டாசுகள் வெடித்தனா்.

இந்த நிலையில், பட்டாசுகள் வெடிக்கும் போது தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதை தடுக்க சிவகாசி தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் தயாா் நிலையில் இருந்தனா். ஆனால், சிவகாசி, இதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களிலும், பட்டாசுகள் வெடித்தபோது, எந்த ஒரு தீ விபத்தும் ஏற்படவில்லை. இதனால் எங்கள் நிலைய வீரா்க்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா் என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பட்டாசு இல்லாமல் தீபாவளியா? கொண்டாடு... கவனத்தோடு

பட்டாசு இல்லாமல் தீபாவளியா? கொண்டாடு... கவனத்தோடு

தீபாவளி பட்டாசு விபத்துகள்: 6 நிமிஷங்களுக்குள் சென்றடைய தயாராகும் தீயணைப்புத் துறை

தீபாவளி பட்டாசு விபத்துகள்: 6 நிமிஷங்களுக்குள் சென்றடைய தயாராகும் தீயணைப்புத் துறை

சிறுவர்களைக் கவரும் புதிய ரக பட்டாசுகள்!

சிறுவர்களைக் கவரும் புதிய ரக பட்டாசுகள்!

போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பட்டாசு தொழிலாளி கைது

போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பட்டாசு தொழிலாளி கைது

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!