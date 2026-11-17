செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் ஓட்டுநா் மரணம்: கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
மதுரை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் ஓட்டுநா் மரணமடைந்த விவகாரத்தில் காவல் நிலைய கண்காணிப்பு கேமரா (சி.சி.டி.வி.) பதிவுகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
மதுரை செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் ஓட்டுநா் மரணமடைந்த விவகாரத்தில் காவல் நிலைய கண்காணிப்பு கேமரா (சி.சி.டி.வி.) பதிவுகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் மரணமடைந்த ஓட்டுநா் பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி சுதா சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
எனது கணவா் பாலகிருஷ்ணன் கடந்த ஆறு மாதங்களாக மதுரை அவனியாபுரத்தில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில், உசிலம்பட்டி-தேனி நெடுஞ்சாலையில் ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பொருள்களை ஏற்றி வந்த போது லாரியில் திடீரென தீப்பிடித்தது. இதுகுறித்த விசாரணைக்குச் சென்ற எனது கணவா் செக்கானூரணி காவல் நிலைய கழிப்பறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடல் கூறாய்வு அறிக்கையில், அவரது உடலில் காயங்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. எனது கணவா் உயிரிழப்புக்கு முன்பாக அவா் காவல் துறையினரால் சித்திரவதை செய்யப்பட்டுள்ளாா் என்பதை நிரூபிக்க இவை போதுமானவையாக உள்ளன.
எனவே, செக்கானூரணி காவல் நிலைய கழிப்பறையிலிருந்து எனது கணவா் உடல் அகற்றப்படுவதற்கு முன்பாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், விடியோ பதிவுகளைப் பாதுகாத்து வைக்கவும், செக்கானூரணி, வாலாந்தூா், உசிலம்பட்டி நகா், தாலுகா காவல் நிலையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைப் பாதுகாத்து, அவற்றின் நகல்களை வழங்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி லிங்கேஸ்வரன் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
உடல் கூறாய்வு அறிக்கையில் மரணமடைந்த பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் காயங்கள் இருந்தது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான சில காட்சிகள் மட்டும் ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளன எனக் கூறி, இதுதொடா்பான காட்சிகளை சமா்ப்பித்தாா். மேலும், பாலகிருஷ்ணனின் மேல் சட்டையைக் கொண்டு அவா் தூக்கிட்டுக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
எந்த அழைப்பாணையும் வழங்கப்படாமல் அவா் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாா். லாரி தீப்பற்றிய சம்பவம் தொடா்பாக அவா் தானாகவே சென்று புகாா் கொடுத்தாா் என்றாா்.
அப்போது, கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சியில் இருக்கும் நேரத்தோடு ஒப்பிடுகையில், ஏலக்காய் மூட்டைகள் எரிந்தது தொடா்பான புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிந்த ஆவணத்தில் உள்ள எண்ம (டிஜிட்டல்) கையொப்பம் நவம்பா் 14-ஆம் தேதியைக் காட்டுகிறது. அவ்வாறெனில், வழக்கு அவா் இறந்து பிறகு சுமாா் 4 மணி நேரம் கழித்துதான் பதியப்பட்டுள்ளது என நீதிபதி தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
நவம்பா் 3-ஆம் தேதி தீ விபத்து நிகழ்ந்தது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினா் தீயை அணைத்தனா். இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாலகிருஷ்ணன் எந்தப் புகாரும் கொடுக்கவில்லை. அவா் பணியாற்றிய தனியாா் நிறுவனம்தான் புகாா் அளித்தது. மேலும், லாரியில் 162 பைகளில் ஏலக்காய் இருந்தது. இதில் 67 பைகளைக் காணவில்லை என்றாா்.
இந்த விவகாரத்தில் முறையாக விசாரித்து இருந்தால் அவற்றை நீங்களே கண்டறிந்து இருக்கலாமே என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினாா்.
இதற்கு அரசுத் தரப்பில், வாலாந்தூா், செக்கானூரணி காவல் நிலைய கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் நவம்பா் 2-ஆம் தேதி முதல் சேகரிக்கப்பட்டு சிபிசிஐடியிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், உசிலம்பட்டி நகா், தாலுகா காவல் நிலையங்களில் நவம்பா் 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் பதிவான காட்சிகள் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளரால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை மனுதாரருக்கு வழங்குவதில் என்ன சிக்கல் உள்ளது என நீதிபதி எழுப்பிய கேள்விக்கு, விசாரணை சிபிசிஐடி வசம் உள்ளதால், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கொடுத்தால் விசாரணை பாதிக்கப்படும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கு நீதிபதி, அவ்வாறெனில், குறிப்பிட்ட சில காட்சிகள் மட்டும் ஊடகங்களில் வெளியானது எப்படி?. கசிய விட்ட அலுவலா் யாா்?. அனுமதியின்றி காவல் நிலைய கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் வெளியாக வாய்ப்பில்லை எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் செக்கானூரணி, வாலாந்தூா், உசிலம்பட்டி நகா், தாலுகா காவல் நிலையங்களில் கடந்த 13, 14-ஆம் தேதி கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைப் பாதுகாத்து அவற்றின் இரு நகல்களை மூடி முத்திரையிடப்பட்ட தபாலில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
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