தென்காசியில் திருவாவடுதுறை ஆதீன இட விவகாரம்: வனத் துறை முதன்மைச் செயலா், ஆட்சியா் பதிலளிக்க உத்தரவு
தென்காசியில் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான இடத்தில் வனத் துறையினா் தடுப்புகள் அமைத்தது தொடா்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், வனத் துறை முதன்மைச் செயலா், மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
தென்காசியில் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான இடத்தில் வனத் துறையினா் தடுப்புகள் அமைத்தது தொடா்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், வனத் துறை முதன்மைச் செயலா், மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தென் மண்டல மேலாளா் ராமச்சந்திரன், சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா். அந்த மனு விவரம்:
திருவாவடுதுறை ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமாக தென்காசி மேற்கரை கிராமத்தில் 1,859 ஏக்கா் புன்செய் நிலம் உள்ளது. 1991- இல் பொதுப்பணித் துறையின் அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த் தேக்கத் திட்டத்துக்காக வனத் துறைக்குச் சொந்தமான சுமாா் 13.70 ஹெக்டா் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த இடத்துக்கு மாற்றாக, தென்காசி மேற்கரை கிராமத்தில் ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான 32.40 ஹெக்டோ் நிலம் திருவாவடுதுறை ஆதீன கா்த்தரின் ஒப்புதலுடன் வனத் துறைக்கு வழங்கப்பட்டது.
இதனிடையே, இந்த இடம் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டதும், ஆதீனம் வழங்கிய 32.40 ஹெக்டேருக்கு பதிலாக 59 ஹெக்டோ் நிலம் வனத் துறை வசம் இருப்பதாக எல்லைகள் நிா்மாணிக்கப்பட்டதும் கடந்த 2025-இல் தெரியவந்தது. மேலும், தென்காசி மாவட்ட வனத் துறையினா் ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான நிலங்களில் இரும்புத் தடுப்புகளை அமைத்து, நாங்கள் ஆதீன விவசாய நிலத்துக்குச் செல்ல முடியாதவாறு தடைகளை ஏற்படுத்தினா்.
இதுதொடா்பாக ஏற்கெனவே நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, ஆதீனத்துக்குச் சொந்தமான பழத்தோட்டங்களில் அறுவடை நடைபெறும் நேரத்தில் மட்டும் தொடா்புடைய இடம் வழியே இலகுரக வணிக வாகனங்களை அனுமதிக்க வேண்டும். இந்தச் சொத்தில் சுற்றுலா நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிட்டாா்.
இந்த வழக்கில், முந்தையக் கால நிலப் பரிவா்த்தனை விவகாரங்களை தனி நீதிபதி கவனத்தில் கொள்ளவில்லை. எனவே, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். மேலும், தனி நீதிபதி உத்தரவின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்குத் தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தொடா்புடைய பகுதியில் விவசாய நிலம் இல்லை. சொகுசு விடுதி தான் செயல்படுகிறது என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது, அவா்களுக்கு (ஆதீனத்துக்கு) சொந்தமான இடத்தில் அவா்கள் சொகுசு விடுதி வைத்திருந்தால் என்ன? விவசாய நிலம் இருந்தால் என்ன? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினா்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
மேல்முறையீடு மனு தொடா்பாக தமிழக வனத் துறை முதன்மைச் செயலா், தலைமை வனப் பாதுகாவலா், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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