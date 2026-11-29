திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்! இரவு, பகலாக பணியாற்றியும் அங்கீகாரம் பெறாத தமிழக காவலா்கள்!
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பக கடந்த 23- ஆம் தேதி முதல் இரவு, பகல் பாராமல் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட தமிழக காவல் துறையினருக்கு அங்கீகாரமில்லை...
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பக கடந்த 23- ஆம் தேதி முதல் இரவு, பகல் பாராமல் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட தமிழக காவல் துறை...
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பக கடந்த 23- ஆம் தேதி முதல் இரவு, பகல் பாராமல் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், தீபம் ஏற்றப்பட்ட நாளில் அவா்களின் பணிக்கு அங்கீகாரம் பெறாமல் போனது தமிழகக் காவல் துறையினருக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காா்த்திகை தீபத் திருநாளில் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வும், உச்சநீதிமன்றமும் உத்தரவிட்டன. ஆனால், இந்த உத்தரவுகள் பல்வேறு அரசியல் அழுத்தங்கள், நிா்வாகக் காரணங்களால் கடந்த 24-ஆம் தேதி வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
இருப்பினும், இந்த விவகாரம் தொடா்பாக போராட்டங்கள், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்ற அடிப்படையில், மதுரை மாநகா் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 5,600-க்கும் மேற்பட்ட காவலா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
அரசியல் கட்சி அலுவலகங்கள், மத அமைப்புகளின் அலுவலகங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், ரயில் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், விமான நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் போலீஸாா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். மேலும், பதற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்ட 22 இடங்கள் என மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் காவல் துறையினா் இரவு, பகலாக பணியில் ஈடுபட்டனா்.
மாநகருக்குள் வந்த வாகனங்கள் தனக்கன்குளம், பழங்காநத்தம் உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் தணிக்கை செய்யப்பட்டன. மாநகரில் 21 சோதனைச் சாவடிகளை அமைத்து போலீஸாா் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். இவைத் தவிர, திருப்பரங்குன்றம் கோயில் வளாகத்தில் வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாரும் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
நவ. 24-ஆம் தேதி மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததால் அதிருப்தியடைந்தவா்கள் திருப்பரங்குன்றத்தில் ஆங்காங்கே போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா். சில இடங்களில் போலீஸாருக்கும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது. இதில் காவல் துறை வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினா். காவல் துறையினரின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளால் பெரிய அளவிலான அசம்பாவிதங்கள் முழுமையாகத் தவிா்க்கப்பட்டன.
அடுத்தடுத்த நாள்களில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, சில அமைப்புகளின் போராட்ட அறிவிப்பு போன்ற காரணங்களால், காவல் துறையினரின் பாதுகாப்பு தொடா்ந்தது. ஏறத்தாழ 5 நாள்களாக இரவு, பகல் பாராமல் காவல் துறையினா் பாதுகாப்பு, கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.
இருப்பினும், உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, திருப்பரங்குன்றம் கோயில், மலைப் பகுதிகளின் பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்து விலகி, சிஆா்பிஎப் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டிய நிலை மாநில காவல் துறையினருக்கு ஏற்பட்டது.
இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றத்தின் பாதுகாப்புப் பொறுப்பை ஏற்பதற்காக சிஆா்பிஎப் வீரா்கள் சனிக்கிழமை வந்தனா். அவா்களுக்கு பொதுமக்கள், ஹிந்து அமைப்புகள் சாா்பில் மலா்கள் தூவியும், மேளதாளங்களுடனும் வரவேற்பளிக்கப்பட்டது. இதேபோல, தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு மலையிலிருந்து இறங்கிச் சென்ற சிஆா்பிஎப் வீரா்களுக்கும் ஆங்காங்கே வாழ்த்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
நவ. 24-ஆம் தேதி மாநில காவல் துறை கடைப்பிடித்த அதே நடைமுறைகளையே சிஆா்பிஎப் வீரா்களும் கடைப்பிடித்தனா். ஒரு சில இடங்களில் மொழி புரியாமல், தங்கள் கோரிக்கையைக்கூட பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவா்களிடம் தெரிவிக்க முடியாத நிலை பக்தா்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஆனால், சிஆா்பிஎப் வீரா்கள் பாராட்டப்பட்டனா், மாநில காவல் துறையினா் கண்டிக்கப்பட்டனா்.
இருப்பினும், எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் மாநகரக் காவல் ஆணையா் எஸ். ராஜேந்திரன் தலைமையில் போலீஸாா் தொடா்ந்து தங்கள் பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொண்டனா். மாநகரின் சட்டம் - ஒழுங்கு விவகாரங்கள், போக்குவரத்து சீரமைப்பு, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு, கண்காணிப்புப் பணிகள் என அனைத்துப் பணிகளிலும் காவல் துறையினா் எந்தவித சுணக்கமும் இல்லாமல் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டிருந்தனா். இது, தமிழக காவல் துறையினரின் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஓா் எடுத்துக்காட்டாகவே கருதப்பட்டது.
இரவு, பகல், மழை, வெயில் பாராமல் திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் 5 நாள்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டவா்களுக்கு மக்களிடம் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போனதற்கு மாநில அரசியல் அழுத்தமே முக்கிய காரணம் என்பதை மறுப்பதிற்கில்லை. இருப்பினும், தங்கள் பணிக்கு மக்களிடமிருந்து பாராட்டும், பரிவும் கிடைக்காவிட்டாலும், சுணக்கமில்லா பணியை உறுதி செய்த தமிழக காவல் துறையினரின் கடமை உணா்வு உள்ளபடியே வரவேற்கத்தக்கது என்கின்றனா் சமூக ஆா்வலா்கள்.
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