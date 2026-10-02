The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

காமராஜா் பல்கலைக்கழக் கல்லூரி பேராசிரியா்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தி, மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள் வியாழக்கிழமை வகுப்புகளைப் புறக்கணித்து உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

மதுரை அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள மதுரை காமராஜா் பல்கலைக் கழகக் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பேராசிரியா்கள்.

Published On :

ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தி, மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள் வியாழக்கிழமை வகுப்புகளைப் புறக்கணித்து உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் பேராசிரியா்கள், தொகுப்பூதியப் பணியாளா்கள், கௌரவ விரிவுரையாளா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள் என மொத்தம் 132 போ் பணியாற்றி வருகின்றனா். இவா்களுக்கு மாதந்தோறும் ஊதியம் வழங்குவதற்கு ரூ. 74 லட்சம் வரை தேவைப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், செப்டம்பா் மாதத்துக்கான ஊதியம் வழங்கப்படவில்லையாம். இதனால், ஆத்திரமடைந்த பேராசிரியா்கள் வியாழக்கிழமை வகுப்புகளைப் புறக்கணித்து கல்லூரி வளாகத்துக்குள் உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து, கல்லூரி முதல்வா் பி. ஜாா்ஜ் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, பேராசிரியா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.

இதுகுறித்து முதல்வா் பி. ஜாா்ஜ் கூறியதாவது:

கல்லூரியில் போதிய நிதியின்மை காரணமாக செப்டம்பா் மாதம் வழங்க வேண்டிய ஊதியம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. தற்போது பல்கலைக்கழக நிதியுதவியுடன் பேராசிரியா்கள் உள்பட அனைவருக்கும் செப்டம்பா் மாதத்துக்கான ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. மாணவா்களிடம் கட்டணம் வசூலித்து மட்டுமே இந்தக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. பெரும்பாலான மாணவா்கள் கிராமப்புற ஏழை, எளிய மாணவா்கள் என்பதால் கல்விக் கட்டணத்தை ஒரே தவணையில் வசூலிக்க முடியவில்லை. தவணை முறையில் மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது. இதன்காரணமாக, பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி நிதிநிலை மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது. இனி வரும் காலங்களில் ஊதியம் வழங்குவதற்கு மாணவா்களிடமிருந்து கல்விக் கட்டணத்தை விரைந்து வசூலிக்கத் திட்டமிடப்பட்டது என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாகா்கோவிலில் பேரூராட்சித் தலைவா்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

நாகா்கோவிலில் பேரூராட்சித் தலைவா்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

ஹாக்கி போட்டியில் வென்ற மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

ஹாக்கி போட்டியில் வென்ற மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

கல்விக் கட்டண உயா்வைக் கண்டித்து மாணவா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்

கல்விக் கட்டண உயா்வைக் கண்டித்து மாணவா்கள் காத்திருப்புப் போராட்டம்

காமராஜா் பல்கலை. கல்லூரி நிதி நெருக்கடிக்கு தீா்வு காண அரசு நடவடிக்க எடுக்க வலியுறுத்தல்!

காமராஜா் பல்கலை. கல்லூரி நிதி நெருக்கடிக்கு தீா்வு காண அரசு நடவடிக்க எடுக்க வலியுறுத்தல்!

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK