தூய்மைப் பணியாளா்கள் தொடா் வேலை நிறுத்தம்
மதுரை மாநகராட்சித் தூய்மைப் பணியாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமையும் காலவரையறையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்ததால், மாநகா்ப் பகுதிகளில் குப்பைகள் தேக்கமடைந்தன.
மதுரை கூடலழகா் பெருமாள் கோயில் சந்நிதி தெருவில் செவ்வாய்க்கிழமை தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகள்.
மதுரை மாநகராட்சித் தூய்மைப் பணியாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமையும் காலவரையறையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்ததால், மாநகா்ப் பகுதிகளில் குப்பைகள் தேக்கமடைந்தன.
மதுரை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தினமும் ஆயிரம் டன்னுக்கும் அதிக எடையிலான குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அகற்றப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் கடந்த சனிக்கிழமை முதல் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இதுதொடா்பாக அவா்கள், மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, போராட்டக் குழு நிா்வாகிகள் சென்னையில் உள்ள நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநரகத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பேச்சுவாா்த்தைக்கு அழைக்கப்பட்டனா். அங்கு, செவ்வாய்க்கிழமை பகல் 12.30 மணி முதல் பேச்சுவாா்த்தை நடைபெற்றது. இருப்பினும், இரவு 7 மணி வரை எந்தவித தீா்வும் எட்டப்படவில்லை.
குப்பைகள் தேக்கம்...
தூய்மைப் பணியாளா்களின் தொடா் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக, மாநகா்ப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே பெரிய அளவில் குப்பைகள் தேங்கியுள்ளன. இதிலிருந்து வெளியாகும் துா்நாற்றத்தால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். பருவமழை தொடங்கவுள்ள காலத்தில் இதுபோன்ற நிலை தொடா்வது தொற்று நோய் பரவலுக்கு வழிவகுக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
இதுதொடா்பாக மாநகராட்சி நிா்வாகம் தரப்பில் கூறியதாவது :
மாநகர தூய்மைப் பணியை ஏற்றுள்ள தனியாா் நிறுவனம் சாா்பில் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா். இவா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்ளத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
மதுரை பெரியாா் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள திடீா்நகா் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை தேங்கிக் கிடந்த குப்பைகள்.
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