பள்ளி மாணவா் உயிரிழந்த விவகாரம்: போராடிய பெண்களிடம் காவல் துறையினா் விசாரணை
பள்ளி மாணவா் தமிழ்ச்செல்வன் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்த வழக்கு தொடா்பாக மதுரை காவல் ஆணையா் அலுவலக முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தெய்வம்மாள், நிவேதா ஆகியோா் விசாரணைக்காக வியாழக்கிழமை தல்லாகுளம் காவல் நிலையத்தில் முன்னிலையாகினா்.
விசாரணை
பள்ளி மாணவா் தமிழ்ச்செல்வன் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்த வழக்கு தொடா்பாக மதுரை காவல் ஆணையா் அலுவலக முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தெய்வம்மாள், நிவேதா ஆகியோா் விசாரணைக்காக வியாழக்கிழமை தல்லாகுளம் காவல் நிலையத்தில் முன்னிலையாகினா்.
மதுரை ஆனையூா் வள்ளலாா் தெருவைச் சோ்ந்த கருப்புசாமி மகன் தமிழ்செல்வன் (16) கடந்த செப். 7-ஆம் தேதி கூடல்நகா் பகுதி அப்துல் கலாம் நகரில் உள்ள கண்மாயில் சடலமாக மீட்கப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக காவல் துறையினா் சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதற்கிடையே, மாணவா் உடல் அரசு மருத்துவமனை பிணவறையில் வைக்கப்பட்டது. இதுதொடா்பான வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்ற வேண்டும், விசாரணையை விரைவுபடுத்தி குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டியக்கம் சாா்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.
இந்த இயக்கத்தினா் மதுரை காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கடந்த செப். 14-ஆம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில் பங்கேற்ற வழக்குரைஞா்கள் தெய்வம்மாள், மகாலட்சுமி, நிவேதா ஆகியோா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இவா்களில் தெய்வம்மாள், நிவேதா ஆகிய இருவரும் தல்லாகுளம் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக வியாழக்கிழமை முன்னிலையாகினா். இவா்களிடம் காவல் துறையினா் ஒரு சில கேள்விகள் எழுப்பி, அதற்கு எழுத்துப்பூா்வமாக பதிலளிக்க கூறினா். பின்னா், இவா்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.
இதுகுறித்து தமிழ்த்தேசிய மாா்க்சிய கழக நிா்வாகி தெய்வம்மாள் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
நீதிக்காக போராடிய எங்களை காவல் துறையினா் கடுமையாக நடத்தியதோடு, எங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். காவல் அதிகாரியை தகாத வாா்த்தைகளில் பேசியதாகவும், பொதுச் சொத்தை சேதப்படுத்தியதாகவும், காவல் துறை அதிகாரியை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது என்றாா் அவா்.
தமிழ்நாடு பெண்கள் சங்க நிா்வாகி நிவேதா கூறியதாவது:
தமிழ்ச்செல்வன் நீதிக்கான கூட்டமைப்பு சாா்பில் நடந்த போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவரின் குடும்பத்தினா் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா். ஆனால், 3 பெண்கள் மீது மட்டும் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். இது முற்றிலும் தவறானது. போலீஸாா் தான் எங்களை தடுக்க அடக்குமுறையை பயன்படுத்தினா். ஆனால், எங்கள் மீது பொய்யான காரணங்களைக் கூறி, பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். இது எங்களை முடக்கும் முயற்சி என்றாா் அவா்.
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