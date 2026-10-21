பொதுமக்களின் மனுக்களை கிடப்பில் போடுவது கடமை தவறிய செயல்: உயா்நீதிமன்றம்
பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கிடப்பில் போடுவது கடமை தவறிய செயல் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
உயா்நீதிமன்றம்
பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கிடப்பில் போடுவது கடமை தவறிய செயல் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டியைச் சோ்ந்த முருகேஸ்வரி, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
எனது மகன் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு செப். 19-ஆம் தேதி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தாா். இதற்கு இழப்பீடு கோரி கடந்த 2024, ஜன. 6- ஆம் தேதி சோழவந்தான் மின் வாரிய உதவிப் பொறியாளரிடம் மனு அளித்தேன். ஆனால், இதுவரை இழப்பீடு வழங்கப்பட வில்லை. எனவே, எனது மனுவைப் பரிசீலித்து உரிய இழப்பீடு வழங்க மின் வாரியத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி எல். விக்டோரியா கௌரி முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இழப்பீடு உள்ளிட்ட நிவாரணம் கோரி பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்களை நீண்ட நாள்களாக நிலுவையில் வைத்திருக்கக் கூடாது. மனுக்களைத் தகுதி அடிப்படையில் பரிசீலித்து உரிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பது அரசு அலுவலா்களின் கடமை. பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கிடப்பில் போடுவது கடமை தவறிய செயலாகும். எனவே, மனுதாரரின் கோரிக்கை மனுவைப் பரிசீலித்து, தகுதி அடிப்படையில் 4 வாரங்களுக்குள் உரிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றாா் நீதிபதி.
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