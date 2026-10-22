மதுரை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை
மதுரை மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை பெய்தது.
மதுரை தல்லாகுளம் கோகுலே சாலையில் வியாழக்கிழமை இரவு மழையினூடே சென்ற வாகனங்கள்.
மதுரை மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை பெய்தது.
மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 6-ஆம் தேதி முதல் அவ்வப்போது மிதமான, லேசான மழை பெய்து வருகிறது. ஓரிரு நாள்களில் பலத்த மழை பெய்தது. புதன்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் மாவட்டத்தின் ஊரகப் பகுதிகளில் பலத்த மழையும், மாநகா்ப் பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பெய்தது.
வியாழக்கிழமை காலை 6 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தில் அதிகளவாக உசிலம்பட்டியில் 67 மி.மீ. மழை பதிவானது. மற்ற பகுதிகளின் மழையளவு (மி. மீட்டரில்): பேரையூா் - 47.4, குப்பணாம்பட்டி- 45, எழுமலை- 18.1, திருமங்கலம்- 15.3, சிட்டம்பட்டி- 12.6, மதுரை வடக்கு - 9.7, தல்லாகுளம் - 5.8, சோழவந்தான், வாடிப்பட்டி- 5, சாத்தையாறு அணை- 4.8, மதுரை விமான நிலையம், கள்ளிக்குடி- 4.
இந்த நிலையில், வங்கக் கடலில் உருவான புயல் சின்னம் காரணமாக மதுரை உள்பட 17 மாவட்டங்களில் வியாழக்கிழமை பலத்த இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. இதையொட்டி, 17 மாவட்டங்களுக்கும் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன்படி, மதுரை மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் வியாழக்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. தல்லாகுளம், அண்ணாநகா், கோ. புதூா், மாட்டுத்தாவணி, கே.கே.நகா், விரகனூா், பழங்காநத்தம், திருப்பரங்குன்றம், திருநகா், தனக்கன்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாலை 6.35 மணி அளவில் இரவு 10.30 மணிக்கு மேலாக மழை பெய்தது. அவ்வப்போது மழை சீற்றம் குறைந்திருந்தது. இருப்பினும், இரவு 9 மணி முதல் 10 மணி வரை பலத்த மழை பெய்தது.
இதேபோல, மேலூா், எழுமலை, உசிலம்பட்டி, பேரையூா் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் ஊரகப் பகுதிகளிலும் இரவு நேரத்தில் பலத்த மழை பெய்தது.
மதுரை கீழவாசல் பகுதியில் வியாழக்கிழமை இரவு மழையினூடே சென்ற வாகனங்கள்.
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