கரோனாவால் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு: காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு உத்தரவு
கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.26.87 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.26.87 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
புதுக்கோட்டையைச் சோ்ந்த சையது அலி பாத்திமா சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு:
எனது கணவா் தில்லியில் உள்ள தனியாா் வீட்டுக் கடன் வழங்கும் நிறுவனத்திடம் வீடு கட்டுவதற்காக ரூ.52.50 லட்சம் கடனுதவி பெற்த்ாா். மேலும், அவா் தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் ரூ.26.87 லட்சத்துக்கான வீட்டுக் கடன் காப்பீடும் பெற்றாா். இந்த நிலையில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு, ஜூலை 26-ஆம் தேதி கரோனா தீநுண்மி தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தாா்.
இதையடுத்து, நீரிழிவு நோய், ரத்த அழுத்தம் இருப்பது குறித்த விவரங்களை எனது கணவா் மறைத்ததாகக் கூறி, காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனம் மறுத்துவிட்டது. இதை எதிா்த்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தேன். அப்போது, உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி எனது மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனம் ரூ.26.87 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சி.வி.காா்த்திகேயன், ஆா்.சக்திவேல் அமா்வு முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனுதாரரின் கணவா் கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தாா் என்பதே உண்மை. கரோனா தீநுண்மி தொற்றானது, உயா் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய் போன்ற இணை நோய் பாதிப்பு இல்லாதவா்களையும் தாக்கும். எனவே, மனுதாரரின் கணவருக்கு உயா் ரத்த அழுத்தம் இருந்ததா, இல்லையா என்பது இழப்பீடு விவகாரத்துக்கு அவசியமற்றது.
எனவே, மனுதாரருக்கு காப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.26.87 லட்சத்தை தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனம் நான்கு வாரங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும். இந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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