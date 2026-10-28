தேவா் ஜெயந்தி, குருபூஜை பாதுகாப்புப் பணியில் 18,000 போலீஸாா்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) நடைபெறும் 119- ஆவது தேவா் ஜெயந்தி, 64- ஆவது குருபூஜையையொட்டி, மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சட்டம்- ஒழுங்கு ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் மதுரையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தேவா் ஜெயந்தி, குருபூஜை விழாவையொட்டி, மதுரையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சட்டம்- ஒழுங்கு ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற காவல் துறை சட்டம்- ஒழுங்குப் பிரிவு கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் டி.எஸ். அன்பு. உடன், தென் மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் விஜயேந்திர பிதாரி, மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் எஸ். ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) நடைபெறும் 119- ஆவது தேவா் ஜெயந்தி, 64- ஆவது குருபூஜையையொட்டி, மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சட்டம்- ஒழுங்கு ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் மதுரையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவையொட்டி, 4 மாவட்டங்களில் 18,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
தமிழக காவல் துறையின் சட்டம்- ஒழுங்குப் பிரிவு கூடுதல் தலைமை இயக்குநா் டி.எஸ். அன்பு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், தென் மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் விஜயேந்திர பிதாரி, மதுரை மாநகர காவல் ஆணையா் எஸ். ராஜேந்திரன், மதுரை, ராமநாதபுரம் சரக டிஐஜிக்கள், மதுரை, விருதுநகா், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை ஆகிய நான்கு மாவட்ட ஆட்சியா்கள், காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதில் விழா, அமைதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், நான்கு மாவட்டங்களுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து காவல் துறை வட்டாரங்கள் தரப்பில் தெரிவித்ததாவது:
விழாவையொட்டி, நான்கு மாவட்டங்களிலும் பாதுகாப்புப் பணிகளில் 7 டிஐஜிக்கள், 40 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் உள்பட 18,000-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஈடுபடுகின்றனா். மேலும், வாகனச் சோதனை சாவடிகள் உள்ளிட்ட 118 இடங்களில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. இங்கு விடியோ கண்காணிப்பு, இணையவழி வாகனச் சரிபாா்ப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன.
மேலும் நிகழ்வுகளைத் தொடா்ந்து கண்காணிக்க நவீன ட்ரோன்கள், உயா் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 480 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்காக ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்படுகிறது. அத்துடன் 460-க்கும் மேற்பட்ட ரோந்து வாகனங்கள், விரைவு அதிரடிப் படையினா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனா். சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் வகையில், பதற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இடங்களில் சிறப்பு நிா்வாக நடுவா்களும் நியமிக்கப்படுகின்றனா் என்றனா்.
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