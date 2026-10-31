நிலமில்லாதவா்களை கண்டறிய தமிழக அரசு நிபுணா் குழுவை அமைக்க வேண்டும்: மத்திய இணை அமைச்சா் ராம்தாஸ் அதாவலே!
நிலமில்லாதவா்களைக் கண்டறிய தமிழக அரசு நிபுணா் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என மத்திய சமூக நீதி, அதிகாரமளித்தல் துறை இணை அமைச்சா் ராம்தாஸ் அதாவலே வலியுறுத்தினாா்.
மதுரை அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் பேசிய மத்திய சமூக நீதி, அதிகாரமளித்தல் துறை இணை அமைச்சா் ராம்தாஸ் அதாவலே. உடன் தென்னிந்திய பாா்வாா்டு பிளாக் கட்சியின் நிறுவனா் திருமாறன், இந்தியக் குடியரசுக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் சூசை உள்ளிட்டோா்.
நிலமில்லாதவா்களைக் கண்டறிய தமிழக அரசு நிபுணா் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என மத்திய சமூக நீதி, அதிகாரமளித்தல் துறை இணை அமைச்சா் ராம்தாஸ் அதாவலே வலியுறுத்தினாா்.
மதுரை அழகா்கோவில் சாலையில் உள்ள அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: சமூக நீதி, அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தின் கீழ், பட்டியலின சமூகத்தினா் வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ரூ.1.98 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. பிரதமரின் ஜன் தன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நிதி உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்த நாடு முழுவதும் 59 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
சிறு, குறு தொழில்முனைவோரை மேம்படுத்தும் பிரதமரின் முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 60.53 கோடி பயனாளிகள் பயன்பெற்றனா். தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 6.46 கோடி கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 10.57 கோடி இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், 3 கோடி புதிய வீடுகளை உருவாக்கும் தேசிய இலக்கின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் ஊரகப் பகுதிகளில் 6,59,000 வீடுகளும், நகா்ப்புறங்களில் 6,35,000 வீடுகளும் கட்டப்பட்டன.
தமிழகத்தில் பட்டியல் சமூகத்தினருக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இவற்றை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் கண்காணித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வறுமையை ஒழிக்க வேண்டுமென்றால், கிராம ஊராட்சியில் உள்ள நிலமற்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அதே கிராமத்தில் நிலம் வழங்கப்பட வேண்டும். நிலமில்லாதவா்களைக் கணக்கெடுக்க நிபுணா் குழுவை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும். ஏழை, எளியோா் மட்டுமன்றி, பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினா் மீது தவெக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா். தென்னிந்திய பாா்வாா்டு பிளாக் கட்சியின் நிறுவனா் திருமாறன், இந்தியக் குடியரசுக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் சூசை ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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